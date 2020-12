Coronavirus: Politia din Filipine ii ameninta pe cei care nu respecta distantarea sociala cu lovituri de baston

In Filipine sezonul sarbatorilor de iarna incepe din septembrie, iar mall-urile si centrele comerciale au fost luate cu asalt de un numar mare de oameni in pofida pandemiei de COVID-19.Generalul de politie Cesar Binag, comandantul grupului de lucru pentru coronavirus, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca politia si soldatii vor patrula in zonele publice din capitala Manila, care a inregistrat cea mai mare rata de infectare cu noul coronavirus din tara, si vor avea asupra lor bastoane de ratan de 1 metru lungime pentru a masura distanta intre persoane."Pot fi folosite pentru a-i lovi pe cei indaratnici", a mai spus Binag, adaugand ca "patrulele pentru distantare sociala" se vor concentra pe zonele cu trafic intens, precum statiile mijloacelor de transport in comun si pietele publice.Planul autoritatilor va atrage probabil atentia organizatiilor pentru drepturile omului care au criticat abordarea militarista a guvenului in ceea ce priveste pandemia. Autoritatile filipineze au retinut, avertizat si amendat in jur de 700.000 de persoane incepand din martie pentru incalcarea unor masuri precum ignorarea distantarii fizice si nepurtarea mastii, conform datelor oferite de politie.De sarbatori, guvernul a interzis petrecerile de Craciun, reuniunile de familie si cantatul colindelor in fata caselor.Cu peste 436.000 de infectari si circa 8.500 de decese asociate COVID-19, Filipine se afla pe locul al doilea in ceea ce priveste numarul de cazuri si de decese in Asia de Sud-Est, dupa Indonezia