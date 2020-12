Sase tari din zece au luat masuri ingrijoratoare din punct de vedere democratic in timpul pandemiei. Cinci sunt din UE

Studiul, care analizeaza cvasitotalitatea tarilor lumii, indica faptul ca - in contextul pandemiei de COVID-19 - 61% dintre acestea au luat cel putin masuri considerate "ilegale, disproportionate, fara limita de timp sau nenecesare" in cel putin un domeniu legat de libertatile democratice.Pentru regimurile considerate democratice, proportia este de 43%, in timp ce pentru regimurile autoritare ea ajunge la 90%, conform ONG-ului cu sediul la Stockholm si specializat in analizarea situatiei democratiei in lume.Daca in cazul regimurilor autoritare concluziile studiului erau previzibile, "ceea ce este mai surprinzator este ca atat de multe democratii au luat masuri care sunt problematice", a declarat pentru AFP secretarul general al International IDEA, Kevin Casas-Zamora. India se afla in fruntea clasamentului mondial stabilit de raportul ONG-ului, cu masuri considerate ingrijoratoare in noua dintre cele 22 de domenii analizate (libertatea de circulatie, libertatea de exprimare, libertatea presei etc.), in fata Algeriei si a Bangladeshului (opt masuri ingrijoratoare). Urmeaza China Egipt , Malayezia si Cuba. Rusia este prima tara europeana in acest clasament, cu sase domenii care provoaca ingrijorare, la fel ca Arabia Saudita , Myanmar, Iordania, Sri Lanka si Zimbabwe.In Uniunea Europeana, sunt citate cinci tari: Bulgaria (trei domenii), Ungaria (doua domenii), Polonia , Slovacia si Slovenia (un domeniu).Restrictiile pentru libertatea presei in numele luptei contra dezinformarii, folosirea excesiva a fortei (desfasurarea de militari pentru aplicarea regulilor etc.) si coruptia in contractele de aprovizionare in conditii de urgenta sanitara se afla printre cele mai frecvente motive de ingrijorare, a explicat Casas-Zamora.Pe de alta parte, studiul saluta masurile luate de unele tari simultan cu respectarea regulilor democratice: Islanda, Finlanda, Noua Zeelanda Coreea de Sud, Taiwan, Uruguay, Cipru, Japonia , Senegal si Sierra Leone.