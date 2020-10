Coronavirus: Sefa diplomatiei belgiene, internata la terapie intensiva

Totusi, potrivit AFP, care citeaza un purtator de cuvant, "situatia ei nu este ingrijoratoare". "S-a dus la spital ieri seara (miercuri seara - n.r.)", apoi "a fost internata la terapie intensiva", a declarat sursa citata, care a adaugat ca Wilmes "este constienta si comunica. Situatia ei este relativ buna".Anturajul lui Wilmes, in varsta de 45 de ani, a cerut sa-i fie respectata intimitatea, au informat joi radioteleviziunile flamanda VRT si francofona RTBF.Fosta sefa interimara a executivului intre decembrie 2019 si septembrie 2020 si actuala sefa a portofoliului externelor in noul executiv belgian crede ca s-a infectat din familie si a anuntat pe retelele sociale ca a fost testata pozitiv la COVID-19.Actualul premier Alexander de Croo i-a urat pe Twitter "insanatosire rapida" si a amintit ca "nimeni nu este imun la virus".In Belgia s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 13.227 de cazuri noi de coronavirus, un record national de la inceperea pandemiei.