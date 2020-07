Coronavirus. Spania inaspreste masurile pentru prevenirea aparitiei unor noi focare de COVID-19

In localitatea Totana, din regiunea Murcia, 55 de persoane au fost confirmate pozitiv in ultimele ore, toate avand in comun prezenta intr-un club de noapte.Guvernul regional a anuntat joi plasarea in carantina a acestei localitati cu 32.000 de locuitori si care este acum unul dintre focarele majore de coronavirus din Spania. Localnicii sunt obligati sa ramana in case, iesirile fiind permise numai pentru procurarea de alimente sau medicamente. Iesirea si intrarea in oras sunt de asemenea interzise.In orasul Zaragoza, capitala provinciei Aragon, primaria a decis sanctionarea participantilor la asa-numitele ''botellon'', petreceri in spatii publice in aer liber cu grupuri de tineri care consuma alcool.Ministerul spaniol al Sanatatii a raportat miercuri 730 noi cazuri de COVID-19, cel mai ridicat bilant al imbolnavirilor dupa incheierea starii de alerta, pe 21 iunie. In prezent in tara sunt 224 de focare active, cele mai afectate fiind regiunile Aragon si Catalonia.