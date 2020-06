Coronavirus: Trei oficiali sarbi au fost testati pozitiv

Ziare.

Ministrul sarb al apararii, Aleksandar Vulin, presedintele fostului Parlament sarb, Maja Gojkovic, si directorul oficiului guvernului sarb pentru Kosovo , Marko Duric, au fost cu totii testati pozitiv pentru coronavirus, potrivit agentiei Tanjug.Gojkovic, care are 57 de ani, a fost internata cu pneumonie la spital, dar starea ei nu este foarte grava, potrivit medicilor. Vulin, 47 de ani, si Djuric, 37, sunt in izolare la domiciliu, deocamdata fara a prezenta simptome.Cei trei politicieni sunt considerati aliati ai presedintelui sarb Aleksandar Vucic.Gojkovic a fost presedinte al Parlamentului sarb din 2014. Noul Parlament urmeaza sa se reuneasca luna viitoare, in urma alegerilor din 21 iunie.Oficiul pentru Kosovo este cel mai important organism al statului sarb care se ocupa exclusiv de fosta provincie separatista. Serbia nu recunoaste independenta Kosovo.Numarul de contaminari a crescut in mod constant in ultimele zile in Serbia. Sambata, aceasta tara a inregistrat 227 de noi cazuri de contaminare, care au majorat numarul total de infectari inregistrate pana acum la 13.792, dintre care 267 s-au soldat cu deces.