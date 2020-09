OMS: Un milion de decese provocate de COVID-19 reprezinta ''un prag foarte trist'', insa virusul poate fi stopat

Numarul deceselor la nivel global a depasit marti un milion, potrivit unui bilant Reuters, o statistica sumbra a unei pandemii care a devastat economia mondiala, a suprasolicitat sistemele de sanatate si a schimbat modul in care traiesc oamenii."Atat de multi oameni au pierdut atat de multi oameni si nu au avut sansa de a-si lua ramas bun. Multi oameni care au murit singuri... Este o moarte teribil de dificila si in singuratate", a declarat purtatoarea de cuvant a OMS, Margaret Harris, in cadrul unei conferinte de presa la Geneva. "Singurul lucru pozitiv la acest virus este ca poate fi stopat", a mai spus ea.