Coronavirusul scapat din laboratorul Wuhan. Anthony Fauci cere dosarele a noua persoane

Dosarele ar putea furniza informatii cheie pentru ipoteza ca boala Covid-19 a fost provocata de o scapare din laboratorul din Wuhan.Potrivit Financial Times, e vorba de informatiile medicale ale celor 3 cercetatori de la Institutul de Virusologie din Wuhan care s-ar fi imbolnavit in noiembrie 2019 si ale celor 6 mineri care s-au imbolnavit dupa ce au intrat intr-o pestera cu lilieci in 2012.Serviciile de informatii ale Statelor Unite au aflat ca trei medici de la Institutul de Virusologie din Wuhan au fost spitalizati cu simptome similare COVID-19 inca din noiembrie 2019.Contestata indelung de catre majoritatea expertilor, considerata extrem de improbabila, daca nu exagerata, teoria accidentului de laborator pentru a explica originea Covid-19 a revenit in forta in ultimele saptamani.