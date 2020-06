Covid-19: Spatiul Schengen revine pe agenda europeana

Ziare.

In acelasi timp, functionarea normelor Schengen a fost afectata de cresterea fluxurilor de migranti inregistrata in UE in 2015 si de temeri sporite privind securitatea, inclusiv cele referitoare la activitatile teroriste si infractionale grave de natura transfrontaliera, ceea ce a dus in anii trecuti la reintroducerea controalelor la frontiere de catre mai multe state membre.Necesitatea revenirii la un spatiu Schengen pe deplin functional pentru a se asigura atat libertatea de circulatie, cat si redresarea economica a Uniunii Europene a fost reafirmata recent si de Parlamentul European, care s-a declarat ingrijorat de continuarea controalelor la frontierele interne in spatiul Schengen si impactul acestora asupra oamenilor si a companiilor.Intr-o rezolutie adoptata la sfarsitul saptamanii trecute cu 520 voturi pentru, 86 impotriva si 59 abtineri, eurodeputatii au insistat pe o revenire rapida si coordonata la un spatiu Schengen pe deplin functional. Eurodeputatii le-au solicitat, de asemenea, Consiliului si statelor membre sa isi intensifice eforturile in ceea ce priveste integrarea spatiului Schengen si sa ia masurile necesare pentru a admite Bulgaria, Romania si Croatia in spatiul Schengen.Legislativul european si-a exprimat dezacordul fata de orice actiune bilaterala necoordonata a statelor membre ale UE si a evidentiat importanta respectarii principiului nediscriminarii in redeschiderea frontierelor.De asemenea, eurodeputatii au cerut o dezbatere privind un plan de redresare pentru Schengen, pentru a se evita ca orice controale temporare la frontierele interne sa devina un aspect semipermanent. Planul ar trebui sa includa, de asemenea, masuri pentru situatii neprevazute in cazul unui potential al doilea val al pandemiei de COVID-19."Desi este o veste buna faptul ca se ridica din ce in ce mai multe restrictii la frontierele interne, modul in care s-a facut acest lucru lasa mult de dorit. Fara revenirea la un spatiu Schengen pe deplin functional, lipseste o piatra de temelie esentiala in drumul nostru catre redresare. O revenire completa la libera circulatie, nediscriminarea, increderea reciproca si solidaritatea sunt masuri esentiale bazate pe valorile centrale ale UE", a spus presedintele Comisiei pentru libertati civile (LIBE), Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D).Eurodeputatii au accentuat ca este nevoie de o reflectie asupra modalitatilor de consolidare a increderii reciproce intre statele membre si de asigurare a unei guvernante cu adevarat europene a spatiului Schengen. Avand in vedere noile provocari, PE a invitat Comisia Europeana sa propuna o reforma a guvernantei Schengen.Dupa introducerea controalelor la frontierele interne pentru a limita pandemia de COVID-19, tarile UE au inceput sa elimine controalele si restrictiile de calatorie aferente. Comisia Europeana le-a recomandat tarilor din spatiul Schengen sa ridice controalele la frontierele interne pana la 15 iunie 2020. La randul sau, executivul comunitar a creat o platforma online denumita Re-open EU, care ofera informatii actualizate pentru calatori.Spatiul Schengen este unul dintre pilonii proiectului european. Dreptul la libera circulatie in UE pentru cetatenii europeni a devenit realitate la crearea acestei zone, in 1995, cand controalele la frontiere au fost eliminate in interiorul acestei zone.Europa a marcat recent a 35-a aniversare a acordului semnat la 14 iunie 1985 la Schengen (Luxemburg) in vederea eliminarii controalelor la frontierele interne.Toate statele membre UE fac parte din Schengen, cu cinci exceptii: Irlanda (care a ales sa nu devina membra), Bulgaria, Croatia, Cipru si Romania, care ar trebui sa se alature spatiului Schengen. Patru tari din afara UE - Islanda, Norvegia , Elvetia si Liechtenstein - au aderat, de asemenea, la spatiul Schengen.Aproximativ 3,5 milioane de persoane traverseaza in fiecare zi o frontiera interna a UE. Libera circulatie poate implica, in practica, drepturi diferite pentru diferite categorii de persoane, de la turisti la familii. Toti cetatenii UE pot ramane in alt stat membru ca turisti pana la trei luni cu un pasaport sau un card de identitate valabil. De asemenea, acestia pot lucra si locui intr-un alt stat membru cu dreptul de a fi tratati in acelasi mod ca cetatenii tarii respective. Antreprenorii beneficiaza de libertatea de stabilire in statul pe care il aleg, iar studentii au dreptul de a studia in orice stat membru.Normele Schengen elimina controalele la frontierele interne, armonizand si consolidand in acelasi timp protectia frontierelor externe ale zonei. Dupa intrarea in spatiul Schengen, oamenii pot calatori dintr-un stat membru in altul fara a fi supusi controalelor la frontiera (ca regula generala). Autoritatile nationale abilitate pot, totusi, sa verifice persoanele fizice la frontierele interne sau in apropierea acestora, in cazul in care informatii din cadrul politiei justifica temporar intensificarea supravegherii.Schengen include si o politica comuna in domeniul vizelor pentru sejururi scurte in cazul cetatenilor din afara UE si ajuta statele participante sa isi uneasca fortele in lupta impotriva criminalitatii, cu ajutorul cooperarii politienesti si judiciare.