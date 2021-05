Imagini cutremuratoare in India: Doua fiice ii fac respiratie gura la gura mamei bolnave de COVID in spitalul arhiplin VIDEO

In imaginile publicate de postul local NDTV, surprinse intr-un spital aglomerat, doua surori ii fac respiratie gura la gura mamei lor, bolnave de Covid, care nu mai putea sa respire si nu avea oxigen.Femeia a murit in cele din urma. Medicii au explicat ca a ajuns prea tarziu la spital si nu au avut timp sa intervina. In India, medicii sunt suprasolicitati , iar spitalele nu mai au paturi, oxigen si medicamente.India raportat astazi 368.147 de cazuri noi si 3.417 decese. Analistii avertizeaza ca adevaratul numar ar putea de fi de pana la zece ori mai mare