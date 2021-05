Ipoteza unui accident de laborator la Wuhan, la originea SARS-CoV-2, acreditata din nou de catre cercetatori americani

In mai 2020, o echipa OMS insarcinata sa studieze originea virusului estima drept "probabila sau foarte probabila" ipoteza unui "incident zoonotic", in detrimentul unui incident uman, pe care-l cataloga drept "extrem de putin probabil", insa "fara ca vreo concluzie sa favorizeze in mod clar ipoteza unei raspandiri naturale sau a unui accident de laborator", apreciaza cercetatorii.Aceasta concluzie a fost stabilita, afirma ei, de catre partea chineza a echipei OMS."Cele doua ipoteze au primit aceeas consideratie", subliniaza cercetatorii in aceasta scrisoare.Cercetatorii au publicat aceasta scrisoare joi, la cateva ore dupa dupa dezvaluirea pe Twitter a trei lucrari universitare, realizate in perioada 2014-2019, la Institutul de Virusologie din Wuhan.Cele trei lucrari - difuzate pe contul anonim al unui cercetator - au ramas pana acum in arhive, in pofida unor informatii importante pe care le contin.Ele scot la iveala incorente cu datele furnizate de catre Institutul de Virusologie din Wuhan, de la inceputul pandemiei covid-19, cu privire la numarul si natura coronarovirusurilor conservate in laborator si cu privire la experientele efectuate cu aceste virusuri.Mai multi experti consultati de catre cotidianul Le Monde declara ca aceste lucrari universitare pun in discutie integritatea secventelor genetice publicate in ultimele luni de catre institutia de cercetare din Wuhan in explicarea aparitiei SARS-CoV-2.Cercetatori americani de nivel inalt indeamna la o ancheta "transparenta si obiectiva" si sa nu se favorizeze nicio ipoteza, atat timp cat nu se culeg date suplimentare.Intre semnatarii scrisorii se afla microbiologul David Relman de la Universitatea Stanford, virusologul Jesse Bloom de la Universitatea din Washington si microbiologul Ralph Baric, considerat unul dintre cei mai buni specialisti mondiali in coronavirusuri, care a colaborat indeaproape cu Institutul de Virusologie din Wuhan.