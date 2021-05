Doar 15 persoane din 60.000 au fost confirmate cu COVID-19 dupa marile evenimente-pilot din Marea Britanie

Pentru a putea sa autorizeze din nou in vara acestui an evenimente de masa in urma scaderii numarului de infectari, guvernul condus de Boris Johnson a permis organizarea in luna mai a noua mari evenimente cu masuri anti-COVID-19 relaxate.Trei meciuri de fotbal pe stadionul Wembley (21.000 de persoane), gala Brit Awards la O2 Arena (4.000 de persoane), finala cupei mondiale de biliard si mai multe evenimente la Liverpool - inclusiv o petrecere rave cu 3.000 de participanti, precum si un festival muzical - au fost incluse in cadrul acestor evenimente-pilot.Toti participantii au trebuit sa prezinte rezultate negative la teste COVID-19 realizate cu cel mult 24 de ore inaintea acelor evenimente, iar unele dintre ele nu impuneau nici norme de distantare sociala, nici obligativitatea de purtare a mastii sanitare.Dupa incheierea evenimentelor, participantii au trebuit sa faca la domiciliile lor alte teste PCR. Doar 15 persoane dintre cei 60.000 de participanti au prezentat in cele din urma rezultate pozitive la testele COVID-19.Rezultatul final corespunde ratei de infectare din ansamblul populatiei britanice, care este de 22 de persoane la 100.000, potrivit celor mai recente statistici publicate de autoritatile sanitare britanice."Aceste evenimente-pilot au fost concepute stiintific si controlate pentru a reduce riscul de transmitere a virusului in randul participantilor", a precizat Ministerul britanic al Sanatatii. "Am lucrat in stransa colaborare cu sistemul britanic de monitorizare pentru a ne asigura ca toata lumea va fi gasita dupa un test pozitiv", au adaugat reprezentantii ministerului citat. Marea Britanie, cea mai indoliata tara din Europa in timpul pandemiei de coronavirus, cu aproape 128.000 de decese , traverseaza in prezent o perioada in care situatia ei sanitara beneficiaza de o ameliorare considerabila, dupa un lockdown strict in timpul iernii si o campanie de vaccinare realizata intr-un ritm extrem de rapid.Anglia constata aparitia "semnalelor precursoare ale unei cresteri potentiale" a contaminarilor, chiar daca incidenta ramane "scazuta", potrivit Oficiului National pentru Statistica (ONS), care estimeaza la o persoana din 1.110 numarul rezidentilor infectati saptamana trecuta, in cel mai recent buletin al sau, publicat vineri.Dupa noua relaxare de luni a restrictiilor antiepidemice, spatiile culturale si stadioanele din Anglia pot de acum sa primeasca pana la 1.000 de spectatori in interior si pana la 4.000 de persoane in aer liber, insa cu respectarea in continuare a regulilor sanitare.Guvernul britanic a promis eliminarea ultimelor restrictii pe 21 iunie, daca epidemia va ramane sub control. Insa raspandirea variantei asa-zis indiene, mai contagioase, le ingrijoreaza pe autoritatile centrale si risca sa amane aceasta redeschidere totala a tarii.