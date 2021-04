O noua mutatie a SARS-CoV-2, identificata in India. OMS sustine ca de cand a aparut, "procentul cazurilor a crescut considerabil"

Aceasta varianta are doua mutatii in genomul sau si a fost depistata la sfarsitul anului 2020 in doua state din India , iar de atunci "procentul cazurilor a crescut considerabil", a declarat la o conferinta de presa Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului tehnic de combatere a pandemiei de COVID-19 din cadrul OMS.India a raportat joi un nou record zilnic de cazuri de COVID-19, peste 217.000, in cel de-al doilea val al pandemiei in aceasta tara, a doua cea mai afectata din lume ca numar de cazuri (14,3 de milioane) si a patra ca numar al deceselor (174.308).Depistarea noii variante este rezultatul eforturilor de secventiere genetica a coronavirusului SARS-CoV-2, realizate in lume, in incercarea de a detecta cat mai repede orice mutatie a virusului care il poate face mai contagios sau capabil sa se sustraga testelor, vaccinurilor sau medicamentelor."Asa cum stim, virusurile se modifica cu timpul, sufera mutatii iar aceasta este o varianta de interes pe care o urmarim", a spus experta.Ea a precizat ca mutatiile identificate au unele similitudini cu cele deja depistate , care pot fi mai contagioase, iar in unele cazuri pot reduce "neutralizarea si pot avea astfel impact asupra vaccinurilor".Von Kerkhove a spus ca OMS colaboreaza cu India si alte tari pentru a spori secventierile genetice in lume si a detecta si evalua variantele de interes - categorie in care a intrat acum si cea din India - si cele considerate "ingrijoratoare".Din acestea din urma fac parte variantele identificate primele in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia Cele trei variante s-au raspandit, in ultimele luni, prin diferite parti ale lumii."Vaccinurile au functionat impotriva variantelor ingrijoratoare si mai ales a simptomelor grave si este un lucru important care trebuie spus", a precizat Von Kerkhove.