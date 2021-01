Danezii vor putea lua credite ipotecare cu dobanda zero pe 20 de ani

Incepand de marti, clientii din Danemarca ai bancii Nordea Bank pot obtine astfel de credite, care au un cupon mai mic decat cel pentru titlurile de stat pe 10 ani emise de Trezoreria SUA.In contextul mondial actual Danemarca se diferentiaza prin faptul ca a pastrat mai mult decat orice alta tara o dobanda negativa de politica monetara. In 2012, Banca centrala din Danemarca a decis sa reduca dobanda de referinta la un nivel mai mic de zero iar de atunci incoace debitorii danezi s-au bucurat de o scadere continua a costurilor cu imprumuturile.Ideea, care odata parea de neconceput, sa te imprumuti pentru doua decenii fara sa platesti dobanzi, vine intr-un moment in care oficialii bancilor centrale evita sa majoreze costul creditului. Potrivit unei analize efectuate de Bloomberg, nicio mare banca centrala din Occident nu va majora dobanzile in acest an.De asemenea, Danske Bank A/S, cea mai mare banca din Danemarca, analizeaza posibilitatea de a emite obligatiuni pe 20 de ani fara dobanda.In urma cu cativa ani, bancile din Danemarca au fost primele care au emis obligatiuni pe 20 de ani cu cupon 0%, in conditiile in care interesul investitorilor pentru zone sigure in care sa isi plaseze banii a dus la scaderea dobanzilor pe piata de obligatiuni din Danemarca. Ar fi pentru prima data cand un astfel de produs revine pe piata."Cererea exista", spune Lisa Bergmann, economist sef la Nordea Kredit, care sustine ca aceste obligatiuni ar putea sa genereze o cerere record.