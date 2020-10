Peste 4.000 de cazuri de infectare in ultimele 24 de ore in Germania, pentru prima data dupa luna aprilie

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit statisticii publicate joi de Institutul Robert Koch, in precedentele 24 de ore au fost inregistrate 4.058 de cazuri noi de infectare, fata de 2.828 miercuri.Un bilant atat de ridicat nu a mai fost consemnat din perioada de varf a epidemiei (sfarsit de martie - inceput de aprilie), cand in Germania erau raportate peste 6.000 de cazuri zilnice, dupa care numarul lor a scazut considerabil. Tendinta crescatoare a reinceput insa in iulie.Miercuri, majoritatea celor 16 landuri federale au convenit sa interzica cazarile in hoteluri si apartamente turistice pentru persoanele venite din zone cu risc din tara.Cu o rata de incidenta de peste 50 de cazuri la 100.000 de locuitori intr-o saptamana, pragul stabilit de autoritati pentru noi restrictii, anumite districte din Berlin, orasul Bremen si anumite zone din nord-vest si de langa Stuttgart sunt astfel de zone rosii.La Berlin si in centrul financiar Frankfurt, unde rata de incidenta se apropie de 50, s-a anuntat marti instituirea de restrictii pe timp de noapte si in privinta contactelor sociale.In capitala federala, majoritatea magazinelor, toate barurile si restaurantele vor fi inchise intre orele 23.00-06.00 incepand de sambata si pana cel putin la 31 octombrie.Cresterile actuale "mai ales in anumite orase mari" nu mai sunt "imputabile unor focare izolate", ci "lasa sa se creada o difuziune mai raspandita a coronavirusului", a explicat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului, Steffen Seibert. El a avertizat ca autoritatile sanitare care incearca sa depisteze infectarile ar putea sa nu mai faca fata.Germania a ridicat treptat restrictiile incepand din mai, autoritatile optand pentru o strategie de depistare a contactilor si de impunere de restrictii localizate ca raspuns la focare regionale. Intre timp, mastile au devenit generalizate in transportul public si in magazine.Germanii sunt incurajati sa tina ferestrele deschise, pe masura ce vremea se raceste si socializarea se muta in spatii inchise.Cel putin 310.144 de persoane s-au infectat cu coronavirus in Germania de la inceputul epidemiei, iar 9.578 au decedat.