Cresteri record ale numarului de cazuri de infectii cu noul coronavirus si de spitalizari in unele state americane, intre care Florida si Texas

Ziare.

com

Alabama a raportat duminica un numar record de cazuri noi pentru a patra zi consecutiv. Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Carolina de Nord, Oklahoma si Carolina de Sud toate au inregistrat un numar record de cazuri noi in ultimele trei zile, potrivit datelor Reuters.Multi oficiali in domeniul sanatatii ai statelor atribuie partial aceste cresteri aglomartiei din weekendul in care a fost sarbatorita Memorial Day, de la sfarsitul lunii mai.In Louisiana, care a fost unul dintre punctele fierbinti ale epidemiei, numarul de noi cazuri a crescut din nou, cu peste 1.200, fiind cel mai mare dupa data de 21 mai.La nivel national, s-au raportat sambata peste 25.000 de cazuri noi, cel mai mare numar raportat pentru o zi de sambata incepand cu data de 2 mai, in parte datorita cresterii semnificative a numarului de testari in ultimele sase saptamani.Poate mai ingrijorator pentru oficialii din domeniul sanatatii este ca multe dintre aceste state inregistreaza si un numar record de spitalizari.Arkansas, Carolina de Nord, Texas si Utah au avut un numar record de pacienti care au fost internati in spitale sambata. In Carolina de Sud, 69% pana la 77% din paturile de spital sunt ocupate, in functie de regiune.Desi guvernatorul Utah a anuntat saptamana trecuta ca majoritatea comitatelor statului vor intrerupe redeschiderea, majoritatea statelor nu iau in considerare o a doua inchidere, intrucat se confrunta cu deficite bugetare si cu o rata a somajului de doua cifre. Multe state au mers mai departe cu redeschiderile inainte de a fi indeplinit recomandarile guvernamentale privind rata infectiilor.New York, cel mai afectat stat, a utilizat ghiduri de sanatate pentru a instrui redeschiderea activitatilor, iar toti indicatorii referitori la infectii au continuat sa scada, respetiv cazuri noi, decese, spitalizari si rate pozitive in randul persoanelor testate.Cu toate acestea, guvernatorul Andrew Cuomo i-a avertizat duminica pe oficialii din New York City si Long Island ca redeschiderile lor sunt in pericol daca nu opresc adunarile publice mari, care ameninta progresele in limitarea raspandirii coronavirusului.Cuomo a declarat ca statul a primit recent 25.000 de reclamatii pentru incalcari ale distantarii sociale si a altor cerinte de urgenta, in mare parte in Manhattan si Hamptons, comunitati cu plaje aflate in partea de est a insulei Long Island."Da, exista o posibilitate foarte reala de a inversa redeschiderea in acele zone", a spus el la un briefing.Teama ca are loc un al doilea val de infectii, sau ca statele nu au reusit sa reduca primul val a determinat oficialii din domeniul sanatatii sa ceara populatiei sa poarte masti si sa evite adunarile mari.Trump inca intentioneaza sa organizeze primul sau miting de campanie de la inceputul lunii martie, sambata viitoare, la Tulsa, dar cei prezenti vor trebui sa fie de acord sa nu acuze campania daca contracteaza COVID-19.Aproximativ o treime din cazurile noi inregistrate in statul Oklahoma provin din comitatul Tulsa, conform datelor statului. Departamentul de Sanatate Tulsa a declarat vineri ca epidemia a fost legata de adunari in spatii inchise. Spitalizarile si procentul de teste pozitive la coronavius au fost constante in acest stat."Sunt ingrijorat cu privire la grupurile mari de oameni care se aduna in spatii inchise pentru o perioada lunga de timp. Este imperativ ca oricine alege sa gazduiasca sau sa participe la o adunare sa ia masuri pentru a pastra siguranta ", a declarat Bruce Dart, directorul executiv al departamentului, intr-o declaratie in care a sfatuit oamenii participanti la adunari sa poarte masti.Trump a refuzat sa poarte o masca la o serie de evenimente publice recente.