Crima socanta in Marea Britanie. Un barbat si-a injunghiat mortal iubita si mama iar apoi s-a sinucis

Politia crede ca un barbat si-a injunghiat mama si prietena in proprietati separate inainte de a se sinucide.O femeie a fost gasita fara suflare intr-un apartament din Derrycoole Way imediat dupa ora 22:55, ora locala. Femeia fusese injunghiata.O alta femeie si un barbat au fost apoi gasiti la scurt timp la o casa de pe Glenville Road."In proprietate a fost localizat un barbat inconstient. In ciuda acordarii primului ajutor, barbatul a fost declarat mort", a declarat inspectorul John Chwell."La perchezitionarea proprietatii, a fost localizata o alta femeie decedata."In timp ce am lansat o ancheta de crima, nu cautam pe nimeni altcineva in legatura cu aceste incidente care credem ca sunt conectate"."Aceste crime brutale evidentiaza inca o data nevoia de a se opune oricarei violente impotriva femeilor si nevoia unei strategii privind violenta impotriva femeilor si fetelor in nord", a declarat deputatul John Finucane.Paula Bradley, membru al adunarii DUP din North Belfast, a declarat ca este "o veste extrem de trista" sa aflam despre decese."Pur si simplu ne aduce acea realitate acasa in Irlanda de Nord ca violenta impotriva femeilor si fetelor nu poate fi tolerata", a adaugat ea.Noreen McClelland, viceprimarul SDLP pentru Antrim si Newtownabbey, a spus ca gandurile si rugaciunile ei au fost alaturi de prietenii si familia celor doua femei care au fost "ucise brutal".