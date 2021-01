Scandal in Italia. Medicii, in situatia de a alege pe cine sa salveze si pe cine nu

Medicii au facut alegeri dure

Proiect aspru criticat

Potrivit sursei citate, Italia nu si-a mai actualizat planul de pandemie din 2006 si se banuieste ca absenta unui plan adecvat a contribuit la numarul urias de decese din Italia din cauza pandemiei de coronavirus - peste 79.000.In primavara, cand primul val facea ravagii in Italia, medicii chiar au fost nevoiti sa faca alegeri dure, pentru ca nu aveau nici suficiente paturi, nici suficiente medicamente, nici suficient personal, iar multi au decis sa-i trateze pe cei care aveau sanse mai mari de supravietuire.Proiectul planului de pandemie pentru 2021-2023, consultat de Guardian, stipuleaza ca, desi angajatii din domeniul sanatatii sunt obligati sa ofere pacientilor cele mai bune si mai adecvate ingrijiri, exista circumstante care pot face necesara prioritizarea."Dezechilibrul dintre nevoi si resursele disponibile poate face necesara adoptarea criteriilor de triaj in accesul la tratament" si, prin urmare, "in cazul penuriei de resurse, acestea ar putea fi alocate pentru a oferi tratamentul necesar acelor pacienti au cele mai mari sanse", potrivit proiectului.Proiectul a fost insa aspru criticat in Italia, mai multe voci spunand ca Italia trebuie sa fie mai bine pregatita, astfel incat medicii sa nu fie nevoiti sa recurga la un astfel de triaj.De luni intregi, MES a fost subiect de disputa in guvernul italian. Fondul de salvare al UE ar putea fi folosit pentru a ajuta sistemul de sanatate gestioneze pandemia de coronavirus, dar unul dintre partenerii din coalitie, Miscarea Cinci Stele, s-a opus motivand ca incalca suveranitatea nationala a Italiei.Ettore Rosato, deputat in Italia Viva, a scris pe Facebook ca posibila politica de triaj este "o imensa rusine pentru tara".CITESTE SI: