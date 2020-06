Criza coronavirus: Grecia nu primeste zboruri directe din Regatul Unit si Suedia pana in 15 iulie

Ziare.

Aeroporturile din Atena si Salonic, cele mai mari din Grecia, sunt deschise din 15 iunie pentru mai multe zboruri internationale, iar celelalte aeroporturi se redeschid la 1 iulie. "Intregul proces de deschidere este dinamic si va avea loc o revizuire continua a situatiei", a explicat luni premierul Kyriakos Mitsotakis la o reuniune a oficialitatilor din turism si protectia civila.Turistii britanici sunt o sursa importanta de venituri pentru Grecia, care se confrunta cu o scadere puternica a rezervarilor din cauza epidemiei de COVID-19.Din punctul de vedere opus, se asteapta ca Grecia sa fie una din tarile considerate sigure de guvernul de la Londra, care a anuntat ca va renunta la carantina obligatorie de 14 zile si va introduce un sistem de clasificare a tarilor in trei categorii, in functie de statisticile epidemiologice. Suedia a anuntat deja luna aceasta ca va anula in 30 iunie recomandarea de evitare a calatoriilor neesentiale in Grecia si in alte noua state europene.Autoritatile elene au confirmat pana acum doar 3376 de cazuri de infectare cu coronavirus, un rezultat mai bun decat al altor tari europene, explicat de Reuters prin restrictiile de circulatie introduse fara intarziere. Relaxarea masurilor a inceput din mai, iar de la 1 iulie, toti cetatenii straini care intra in Grecia trebuie sa completeze un formular de localizare a pasagerilor, cu cel putin 48 de ore inainte de sosire.