Criza din Kargazstan se acutizeaza, tara este marcata de haos si revolta. Fostul presedinte Atambayev, retrimis in inchisoare

Aliatii lui Jeenbekov din parlament l-au ales sambata premier pe Sadyr Zhaparov, intr-o miscare de reimpunere a ordinii in aceasta tara aliata a Rusiei si marcata de haos si revolte dupa alegerile din 4 octombrie, pe care formatiuni de opozitie le considera fraudate. Alegerile au fost intre timp anulate, dar decizia nu a calmat protestele, in urma confruntarilor de strada inregistrandu-se peste 1.200 de raniti si cel putin un deces.Situatia in capitala Biskek parea calma sambata, dupa ce Jeenbekov a declarat starea de urgenta, prin care a instituit restrictii de circulatie si a interzis adunarile publice.Fostul presedinte Almazbek Atambayev, un aliat de odinioara al lui Sooronbai Jeenbekov, a fost eliberat marti din inchisoare de catre manifestanti, dar a fost din nou arestat si retrimis in detentie.Potrivit Comitetului de securitate nationala, Atambayev, care fusese incarcerat dupa o sentinta de 11 ani de inchisoare pentru eliberarea din arest a unui lider mafiot, este acum suspectat si de organizarea unor tulburari masive ale ordinii publice, acuzatie pe care fostul presedinte o considera o reglare de conturi politica.De asemenea, presedintele Jeenbekov i-a inlaturat sambata din acest comitet pe responsabilii despre care considera ca fie i-au sustinut pe adversarii sai, fie nu au actionat atunci cand opozitia a anuntat marti ca preia puterea.