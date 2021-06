Schimbare importanta pentru cei interesati de calatorii in Cuba

Astfel, dolarii americani nu vor fi acceptati in numerar, dupa cum informeaza Ambasada Romaniei la Havana.* Conform unei rezolutii adoptate recent de Banca Centrala a Cubei, incepand din 21 iunie 2021, dolarul SUA nu va mai circula in numerar, nemaifiind acceptat la schimb.* Vor putea fi utilizate, in continuare, in numerar, urmatoarele valute: euro, dolarul canadian, dolarul australian, peso-ul mexican, yen-ul japonez, coroana daneza, coroana suedeza, coroana norvegiana si francul elvetian.* Cardurile de credit/debit in dolari SUA vor putea fi utilizate la bancomate sau ghisee bancare din Cuba pentru efectuarea de plati sau retragerea de numerar, atata timp cat banca emitenta nu utilizeaza platforme de plata nord-americane.