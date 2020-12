Mitraliera cu care a fost executat "tatal" programului nuclear din Iran, controlata prin satelit: "S-a focalizat pur si simplu asupra chipului martirului"

Fakhrizadeh, ucis pe 27 noiembrie, calatorea pe o autostrada cu o echipa de securitate formata din 11 membri ai Gardienilor Revolutiei in momentul in care mitraliera a focalizat pe chipul omului de stiinta iranian si a tras 13 gloante, a declarat contraamiralul Ali Fadavi, citat de agentia de stiri Mehr.Arma automata, instalata pe o camioneta pick-up,"s-a focalizat pur si simplu asupra chipului martirului Fakhrizadeh astfel incat sotia sa, care se afla la doar 25 de cm distanta, nu a fost atinsa de niciun glont", a adaugat el.Acest dispozitiv a fost "controlat prin internet" via un satelit si a folosit o "camera sofisticata si o inteligenta artificiala" pentru a-si gasi tinta, a continuat Fadavi, care a adaugat ca seful echipei de securitate al omului de stiinta a fost atins de patru gloante in momentul in care s-a aruncat asupra lui pentru a-l proteja."Niciun terorist nu a fost la fata locului", a precizat adjunctul comandantului sef al Gardienilor Revolutiei.Agentia Mehr si alte mass-media locale nu au precizat daca Fadavi a mentionat in informarea sa despre moartea altor persoane in acest atac.Autoritatile iraniene au acuzat Israelul si pe Mujahedinii Poporului, grupare de opozitie interzisa in Iran , de comiterea acestui asasinat.Pana in prezent au circulat mai multe versiuni ale mortii omului de stiinta iranian.Ministrul apararii Amir Hatami a indicat initial ca acesta a fost victima unui atac cu bomba si arma de foc in timp ce agentia de stiri Fars, fara a cita surse, a sustinut ca a fost folosita o "mitraliera automata telecomandata" montata pe o camioneta pick-up.Dupa moartea lui Mohsen Fakhrizadeh, Hatami l-a prezentat pe acesta ca fiind viceministru al sau, sef al Organizatiei de cercetare si inovare in domeniul apararii si persoana care gestiona apararea anti-atomica.