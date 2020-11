Cum a ajuns Su-57 un fiasco rusesc. Rusii sunt acuzati ca musamalizeaza problemele programului

Su-57, numai lapte si miere .... pe hartie

Su-57, o noua generatie de motoare sau doar musamalizarea problemelor?

Dar Moscova e optimista si anunta ca problemele s-au rezolvat iar aeronavele ce se vor a fi de generatia a V-a au intrat in productia de serie.Ministerul Apararii de la Moscova spune ca primul avion din cele 76 va fi livrat la finalul anului, urmand ca inca patru sa ajunga sub comanda Fortelor Armate Ruse anul viitor, pentru ca mai apoi sa fie livrate anual cate 15 aparate, scrie publicatia DefenseRomania.ro Pe hartie, totul e lapte si miere in contextul in care Rusia a anuntat ca marea problema a motoarelor a fost rezolvata iar incepand din 2022 aeronavele vor fi echipate cu o noua generatie de motoare, scrie sursa citata.Spre exemplu, al doilea avion de vanatoare rusesc Su-57 din productia de serie a efectuat primul sau zbor. A fost a doua incercare a rusilor pentru ca primul avion s-a prabusit in decembrie anul trecut in timp ce efectua un zbor de testare.In ceea ce priveste motorul, rusii au ajuns la concluzia ca motorul Saturn AL-41F pur si simplu nu este suficient de puternic pentru Su-57, dar spun ca au rezolvat problema si dezvolta astfel noile motoare Saturn Izdeliye 30 proiectate special pentru Su-57.Asa cum anunta presa din Moscova, incepand din 2022 avioanele Su-57 vor fi dotate cu noua generatie de motoare. Sau cel putin asa sustin rusii.Asta pentru ca expertul in domeniul apararii Ryan Bauer, intr-o analiza publicata in luna august de think tank-ul RAND Corporation, citeaza un fost inginer din cadrul Sukhoi care spune ca sub nicio forma cele 76 de avioane Su-57 care vor fi livrate in decursul urmatorilor ani nu vor fi echipate cu o noua generatie de motoare.Moscova sustine contrariul si spune ca din 2022 acest lucru se va intampla. Aceasta afirmatie e pusa sub semnul intrebarii si de alti specialisti care atrag atentia ca dezvoltarea unei noi generatii de motoare dureaza ani. Si asta in cel mai fericit caz in care nu apar alte probleme.In analiza sa Bauer contesta si capacitatile stealth ale Su-57 care l-ar face o aeronava de generatia a V-a si spune ca oricat de mult si-ar dori rusii un avion care sa rivalizeze cu F-35, Su-57 nu poate indeplini aceasta "misiune".In concluzie, chiar si dupa ce rezolvarea problemelor, Su-57 va avea mai degraba caracteristicile unui avion de generatia a IV-a modernizat precum F-15EX si in niciun caz cele ale unei aeronave de generatia a V-a precum F-35.CITESTE SI