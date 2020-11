Cum a fost omorat "tatal" programului nuclear iranian. In atac ar fi fost folosita o mitraliera controlata de la distanta

Potrivit The Times of Israel , care citeaza agentia iraniana Farsi, atacul a durat trei minute si s-a produs in timp ce Mohsen Fakhrizadeh calatorea impreuna cu sotia sa catre orasul balnear Absard, aflat la est de Teheran.Sursa citata arata ca asupra masinii blindate in care se afla Fakhrizadeh au fost trase mai multe gloante. Crezand ca este vorba de un accident sau de o defectiune la masina, Fakhrizadeh ar fi coborat, iar in acel moment, asupra sa, de la o distanta de aproximativ 150 de metri, ar fi fost deschis focul cu o mitraliera controlata de la distanta. Ulterior, masina Nissan folosita pentru urmarirea lui Fakhrizadeh a explodat.Unii analisti au contestat concluziile Farsi, aratand ca fotografiile de dupa atac sugereaza un foc de arma precis, pe care o arma automata cu telecomanda ar fi putin probabil sa o produca.Potrivit The Times of Israel mai arata ca relatarile despre uciderea omului de stiinta iranian sunt contradictorii, unele surse aratand ca in atac ar fi fost implicati zeci de agenti israelieni.