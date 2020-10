Cum a reusit Taiwanul sa tina epidemia sub control: "Anchetele epidemiologice facute cu mare atentie si carantinarea foarte stricta a contactilor apropiati sunt cea mai buna cale"

Insula cu 23 de milioane de locuitori a raportat ultimul caz cu transmitere locala pe 12 aprilie, de Pastele Catolic. Pana joi, 29 octombrie 2020, Taiwan a inregistrat in total 553 de cazuri, dintre care doar 55 cu transmitere comunitara, fiind raportate sapte decese de Covid-19, arata Hotnews, care citeaza CNN.Potrivit sursei citate, autoritatile din Taiwan au inceput sa-i examineze medical pe pasagerii zborurilor directe din Wuhan inca de pe 31 decembrie, cand virusul era doar subiectul zvonurilor si catorva articole de presa.Dupa primul sau caz de COVID-19, inregistrat in 21 ianuarie, Taiwan a interzis locuitorilor din Wuhan sa mai vina pe insula. Toti pasagerii care veneau din China continentala, Hong Kong si Macao trebuia sa treaca prin examinari medicale.Sursa citata mai arata ca Taiwanul are de partea sa si experienta, pentru ca, dupa ce a trecut prin epidemia de SARS din 2003, a luat masuri pentru a-si mari capacitatea de raspuns pandemic, crescand productia de echipamente de protectie.Fostul vicepresedinte taiwanez Chen Chien-jen, de meserie epidemiolog, spune ca lockdown-urile nu sunt solutia ideala. Chen afirma si ca schemele de testare in masa aplicate in China continentala - unde milioane de oameni sunt testati cand apar fie doar si cateva cazuri - sunt inutile."Anchetele epidemiologice facute cu mare atentie si carantinarea foarte stricta a contactilor apropiati sunt cea mai buna cale de tinere sub control a Covid-19", a mai spus Chen Chien-jen, potrivit Hotnews