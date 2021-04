Cum a venit imbracata o femeie la vaccinare. "Am fost pur si simplu uimit" FOTO

Nu a apucat sa poarte rochia de mireasa din cauza pandemiei. Asa ca a imbracat-o cand s-a dus la centrul de vaccinare amenajat pe stadionul M&T Bank. Sarah spune ca, in noiembrie 2019, s-a logodit cu iubitul ei Brian Horlor si au decis sa faca nunta in 2020. Visau la o petrecere nici prea mare, dar nici prea restransa, cu 100 de persoane. Si-a cumparat rochia de mireasa, dar din cauza pandemiei nu a mai apucat sa o poarte, scrie washingtonpost.com A gasit de cuviinta primirea vaccinului anti-COVID reprezinta evenimentul cel mai potrivit care ar trebui marcat, cum altfel, decat cu o tinuta pe masura. Astfel ca femeia a decis sa imbrace rochia alba de mireasa, din satin si tul cu buline."Nu m-am apucat sa facem nunta in ultimul an, asa ca am vrut sa profit de acest moment pentru a sarbatori", a spus Studley, in varsta de 39 de ani.Julie Lefkowitz, asistenta care i-a administrat vaccinul, spune ca s-a bucurat nespus de mult cand a vazut-o pe Studley imbracata astfel. Uimit de alegerea vestimentara a fost chiar si partenerul sau. "Am fost pur si simplu uimit", a spus Horlor, care inca nu-si vazuse sotia in rochie de mireasa.