Cum arata casele oamenilor devastate de explozia din Beirut. Geamuri sparte si mobila daramata de rafala puternica

Explozia a provocat peste 100 de decese si a devastat casele locuitorilor. Multi dintre acestia au fost raniti chiar in timp ce se aflau in propriile locuinte de cioburile geamurilor sparte si au fost pusi la pamant de puterea rafalei, arata videoclipurile difuzate de BBC si WSJ.Nitratul de amoniu este o sare alba, inodora, folosita ca baza in numeroase ingrasaminte pe baza de azot si a cauzat mai multe accidente industriale, inclusiv o explozie, in 2001, la uzina AZF de la Toulouse, in sud-evestul Frantei, unde 300 de tone de nitrat de amoniu au explodat brusc, omorand 31 de oameni.