FOTO Cum arata cea mai ingusta casa din Londra. Are doar 1.7 metri latime si se vinde cu peste un milion de euro

Aceasta locuinta care se ridica pe cinci etaje, situata in cartierul Shepherd's Bush, a fost la origine un magazin victorian de palarii, cu depozite pentru marfuri si locuinte la etajele superioare.Casa albastra si-a pastrat mica vitrina, decorata cu o lampa in forma de palarie.Strania proprietate este pusa in vanzare, estimata la 1,1 milion de euro (950.000 de lire sterline).Pentru David Myers, director de vanzari al agentiei care se ocupa de proprietate, acest pret se explica prin faptul ca locuinta, construita la finalul secolului XIX sau inceputul secolului XX, constituie "o parte unica din istoria Londrei". "Este un pic din magia Londrei", a declarat el pentru AFP.Dintr-un colt in altul al casei, dimensiunile camerelor difera foarte mult. Daca bucataria, situata la mezanin, este locul cel mai stramt, ea se deschide spre o zona de luat masa de doua ori mai mare. In spate, usile de la terasa se deschid catre o gradina de 2,5 metri latime.Parterul, unde fostul magazin a fost transformat intr-o intrare, si primul etaj sunt de dimensiuni similare. Intre o camera si un birou se afla o terasa cu o vedere uluitoare spre acoperisurile din vestul londonez.La etajul al doilea, o baie si un dus, la al treilea este camera principala, la care se ajunge printr-o trapa ascunsa pentru a castiga spatiu.Pentru David Myers, aceasta casa este destinata "unui cuplu tanar sau unei singure persoane" care va sti "sa-i vada frumusetea". Datorita caracteristicilor ei "unice" din epoca si inovatiilor eclectice din interior, casa ar putea sa placa cumparatorilor "boemi"."Nu mai exista o alta casa in Londra care sa aiba 1,7 metri latime. Exista alte case cu cinci etaje, dar niciuna nu are un astfel de spatiu unic, o astfel de individualitate", a explicat Myers, adaugand ca "fostii proprietari si-au lasat aici propria amprenta".Pretul locuintei este exorbitant in raport cu 256.000 de lire sterline (292.000 euro) cat costa in medie o casa in Marea Britanie, dar tipic pentru piata londoneza. "Este mai scump pentru ca are tot ce-i trebuie. Dintr-un loc precum Shepherd's Bush, puteti ajunge in inima Londrei in 10, 15 minute", a explicat agentul imobiliar.