Cum arata trenurile cu hidrogen. Franta plateste 190 de milioane de euro pentru 12 astfel de garnituri FOTO

SNCF Voyageurs, compania de transport feroviar de pasageri din cadrul SNCF Group, a lansat catre Alstom, in numele a patru regiuni din Franta, prima comanda de trenuri hibride electric-hidrogen din aceasta tara, iar contractul pentru primele 12 trenuri electrice (plus doua unitati optionale) din gama Coradia Polyvalent valoreaza in total aproape 190 de milioane de euro."Regiunile franceze Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Grand Est si Occitanie lanseaza prima comanda de trenuri hibride electric-hidrogen din Franta.Aceasta comanda reprezinta un pas istoric in reducerea emisiilor de bioxid de carbon in industria feroviara, in beneficiul pasagerilor si al regiunilor respective, precum si in dezvoltarea ecosistemului bazat pe hidrogen si a unei industrii feroviare promitatoare pentru viitor. Actionand in numele celor patru regiuni, SNCF Voyageurs a facut o comanda catre Alstom pentru primele 12 trenuri electrice cu sistem dual de alimentare electric - hidrogen (plus doua unitati optionale) din gama Coradia Polyvalent pentru Regiolis, dezvoltate de Alstom. Contractul valoreaza in total aproape 190 de milioane de euro.Aceasta inovatie marcheaza o revolutie autentica in mobilitatea feroviara. Fiind o premiera in Franta, acest contract va contribui la atingerea obiectivelor de tranzitie energetica de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera si poluarea fonica, ambitie sustinuta de guvernul francez prin planul sau de adoptare a hidrogenului lansat in iunie 2018.Este pe deplin in conformitate cu programul PLANETER de reducere a impactului asupra mediului exercitat de solutiile de mobilitate regionala ale SNCF Voyageurs, pornind de la convingerea ca introducerea mai multor TER (trenuri regionale expres) poate reduce semnificativ emisiile de CO2", a anuntat grupul.Alte regiuni franceze si-au exprimat deja interesul de a participa la a doua faza a proiectului."Aceasta comanda oficiala din partea autoritatilor franceze pentru trenuri alimentate cu hidrogen este rezultatul a doi ani de eforturi comune ale sustinatorilor proiectului.Trenul Coradia Polyvalent echipat cu dubla alimentare cu energie electrica intruneste cerintele retelei feroviare franceze si are o autonomie de pana la 600 de km pe sectiunile neelectrificate. Trenul, cu patru vagoane si o lungime de 72 de metri, are o capacitate totala de 218 locuri si dispune de aceleasi performante dinamice si nivel de confort ca ale versiunii hibride electric-diesel", precizeaza compania.Aproape 400 de trenuri Coradia Polyvalent cu alimentare hibrida electric-diesel si respectiv 100% electrice au fost comandate de regiuni franceze din anul 2011.Dezvoltarea si producerea trenurilor Coradia Polyvalent asigura peste 2.000 de locuri de munca in Franta pentru Alstom si furnizorii sai. Sase din cele 15 unitati Alstom din Franta sunt implicate in proiect: Reichshoffen (regiunea Bas-Rhin) pentru proiectare si asamblare, Ornans (Doubs) pentru motoare, Le Creusot (Saone-et-Loire) pentru boghiuri, Tarbes (Hautes-Pyrenees) pentru sisteme de tractiune, Villeurbanne (Rhone) pentru componente electronice on-board si Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) pentru design."Franta are tot ce ii trebuie pentru a deveni un campion al hidrogenului: guvernul francez este pe deplin angajat sa transforme aceasta ambitie in realitate. Vom acoperi 47 de milioane de euro din costurile de dezvoltare ale primului tren regional alimentat cu hidrogen, din Franta. Sunt incantat ca acest sprijin a permis celor patru regiuni partenere sa-si confirme comanda pentru primele 14 trenuri", a declarat Jean-Baptiste Djebbari, ministrul delegat pentru transporturi, Ministerul francez pentru Tranzitie Ecologica.Christophe Fanichet, CEO, SNCF Voyageurs, spune ca aceasta comanda marcheaza un pas concret catre o mobilitate curata, prin lansarea unei noi solutii feroviare cu zero emisii directe."Hidrogenul a devenit o solutie concreta pentru a ajuta regiunile sa realizeze tranzitia lor energetica. Suntem mandri de angajamentul nostru fata de aceasta directie si de adaugarea acestei tehnologii la gama de solutii dezvoltate pentru regiunile noastre prin programul nostru PLANETER.Aceasta comanda este rezultatul mai multor ani de munca alaturi de autoritati si producator, realizata prin angajamentul si expertiza echipelor noastre din materialul rulant si departamentele TER, pentru a dezvolta un tren cu hidrogen care sa raspunda nevoilor din regiunile noastre", a spus Christophe Fanichet, CEO, SNCF Voyageurs.Alstom este prima companie feroviara din lume care a lansat pe piata un tren cu hidrogen si care stapaneste aceasta tehnologie prin intermediul trenului sau iLint, dezvoltat pentru piata germana."Aceasta noua comanda pentru piata franceza este pe deplin in conformitate cu ambitia grupului Alstom de a deveni numarul unu pe piata de mobilitate ecologica si inteligenta si de a contribui la implementarea unui ecosistem eficient bazat pe hidrogen in regiunile noastre", a declarat Jean-Baptiste Eymeoud, presedintele Alstom Franta.La randul spu, Laurent Wauquiez, presedintele consiliului regional din Auvergne-Rhone-Alpes, afirma ca protectia mediului este o problema majora si fara indoiala cea mai mare provocare din secolul XXI."Aceasta comanda pentru primele trenuri Coradia din Auvergne-Rhone-Alpes este urmatorul pas in ambitia regiunii noastre de a stimula dezvoltarea verde, concentrandu-se pe inovare, dezvoltarea afacerilor si crearea de locuri de munca.De la angajamentul nostru fata de proiectul european Zero Emission Valley, ne-am propus sa facem din regiunea noastra - care reprezinta o baza pentru aproape toti jucatorii din sectorul hidrogenului - o regiune cu unul dintre cele mai scazute niveluri de emisii de carbon din Europa, prin dezvoltarea de aplicatii pentru aceasta noua sursa de energie. Trenurile cu hidrogen sunt o alternativa inovatoare la trenurile diesel care circula pe liniile noastre neelectrificate", a declarat Laurent Wauquiez, presedintele consiliului regional din Auvergne-Rhone-Alpes.Marie-Guite Dufay, presedinta consiliului regional Bourgogne-Franche-Comte, declara ca hidrogenul, in special hidrogenul verde, este o modalitate nu numai de a contracara efectele incalzirii globale, ci si de a stimula ocuparea fortei de munca, atractivitatea si dezvoltarea in regiunea noastra care o administreaza."In calitate de pionier in aceasta tehnologie strategica, regiunea a reunit talentele si abilitatile atat ale Bourgogne, cat si ale Franche-Comte in tranzitia sa catre hidrogen. Comanda pentru trei Coradia Polivalent H2 in valoare totala de 52 de milioane de euro marcheaza un nou pas in adoptarea hidrogenului pentru solutii de mobilitate cu emisii reduse de carbon. Trenurile vor circula intre Auxerre si Laroche-Migennes si vor face parte din primul ecosistem regional din Franta care va include trenul, cu sediul in Auxerre", a declarat Marie-Guite Dufay, presedinta consiliului regional Bourgogne-Franche-Comte.Toate trenurile - trei plus doua optionale pentru regiunea Grand Est si alte noua comandate de celelalte regiuni - vor fi asamblate in fabrica Reichshoffen."Acesta este primul pas in strategia pe termen lung a TER Grand Est si implicarea noastra in acest program fara precedent isi propune sa stimuleze o lansare la nivel national a trenului usor cu hidrogen in Franta.Testele efectuate vor fi fundamentale in dezvoltarea unui sector feroviar francez de hidrogen si, intr-o a doua faza, producerea trenului usor de hidrogen de care regiunea Grand Est are mare nevoie pentru a-si implementa politica de salvare si dezvoltare a cailor ferate mici", a spus Jean Rottner, presedinte al consiliului regional din Grand Est, presedinte al consiliului regional din Bourgogne-Franche-Comte.Acesta este un moment cheie in cursa pentru adoptarea hidrogenului in regiunea Occitanie, care se concentreaza pe dezvoltarea de noi moduri de mobilitate si crearea de solutii practice pentru producerea de hidrogen verde, spun reprezentantii regiunii."Aceasta prima comanda da startul unei noi ere de progres tehnologic pentru mobilitatea verde. Regiunea Occitanie va primi in 2025 primul prototip de tren cu hidrogen pe linia Montrejeau - Luchon, pe care speram sa o redeschidem. Este, de asemenea, o veste buna pentru ocuparea fortei de munca si dezvoltarea regiunii noastre, in special avand in vedere ca uzina Alstom din Tarbes este implicata in fabricarea acestor trenuri inovatoare.Reindustrializarea cu emisii reduse de carbon a regiunilor noastre si solutiile de mobilitate ecologica nu mai sunt un vis utopic, ele functionand deja in regiunile noastre. As dori sa salut angajamentul colectiv al celor patru regiuni care si-au demonstrat capacitatea de a initia si sustine acest proiect, care promoveaza aparitia unui sector promitator pentru viitor aici, in Franta", a declarat Carole Delga, presedinta consiliului regional al Occitanie / Pyrenees - Mediterranee.SNCF Voyageurs este compania de transport feroviar de pasageri din cadrul SNCF Group.Ofera solutii de mobilitate comuna si usa in usa pentru a satisface nevoile pasagerilor in ceea ce priveste serviciile, costurile, calitatea si impactul asupra mediului. Ofera atat solutii de mobilitate pentru distante scurte, cat si pentru calatorii pe distante lungi in Franta si Europa prin: Transilien in regiunea Ile-de-France; TER pentru trenurile regionale; si Voyages (TGV INOUI, OUIGO, Intercites, Eurostar, Thalys, TGV Lyria etc.).Agentia sa de turism online OUI.sncf este in prezent cel mai important site de comert electronic din Franta. SNCF Voyageurs transporta aproximativ cinci milioane de pasageri pe zi. Creata la 1 ianuarie 2020, SNCF Voyageurs este o societate pe actiuni si o filiala detinuta in intregime de SNCF Group.Portofoliul de produse al Alstom cuprinde o gama diversa, de la trenuri de mare viteza, metrouri, vehicule tip monorail, tramvaie si autobuze electrice pana la sisteme integrate, servicii personalizate, infrastructura, controlul traficului si solutii digitale de mobilitate.Dupa ce Alstom a preluat Bombardier Transportation la 29 ianuarie 2021, veniturile combinate ale noului grup s-au ridicat la 15,7 miliarde de euro pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 martie 2020. Compania Alstom are sediul principal in Franta si este prezenta in 70 de tari, avand un numar de 75.000 de angajati.