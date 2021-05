Cum arata "voluntarii" din muncile grele in mina sau constructii din Coreea de Nord. Orfani, militari, studenti si copii

Sute de absolventi ai unor scoli de orfani "s-au oferit sa munceasca voluntar in domenii dificile", potrivit agentiei oficiale nord-coreene de presa KCNA.Presa de stat nu precizeaza varta acestor orfani, dar precizeaza ca sunt absolventi de colegii.Insa in imagini publicate in ziare de stat apar tineri care par sa fie adolescenti.KCNA scrie sambata ca peste 700 de orfani s-au oferit sa munceasca voluntar, intre altele, in ferme cooperative si intr-un complex siderurgic si forestier.Agentia a anuntat vineri ca aproximativ 150 de absolventi de la treiscoli de orfani s-au oferit sa munceasca voluntar in mine de carbune si ferme.Absolventi ai unor scoli de orfani "s-au oferit sa munceasca voluntar pe mari santiere ale constructiei socialiste, din vointa de a-si glorifica tineretea in lupta pentru prosperitatea tarii", scrie KCNA."Ei au incheiat cursurile scolare prin grija calduroasa a Partidului-mama", scrie KCNA.Masuri drastice impuse in Coreea de Nord in vederea opririi pandemiei covid-19 au exacerbat incalcari ale drepturilor omului si dificultatile economice.Potrivit ONU Coreea de Nod se confrunta cu o foamete. Statele Unite denunta, in raportul din 2020 al Departamentului de Stat privind drepturile omului, faptul ca s-au inrolat adolescenti in varsta de 16-17 ani in brigazi de constructie de tip militar, pe o perioada de zece ani, si ca acesti adolescenti au fost pusi sa munceasca dupa un program prelungit in lucrari perculoase."Studenti sufera de rani fizice si psihologice, malnutritie, epuizare si deficiente de crestere, din cauza muncii fortate la care sunt supusi", denunta Washingtonul in acest raport, in pofida interzicerii oficiale a muncii fortate in Coreea de Nord.Regimul lui Kim Jong Un respinge acuzatii cu privire la orice incalcari ale drepturilor omului.