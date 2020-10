UE le cere Statelor Unite sa retraga tarife de sapte miliarde de dolari aplicate unor produse europene

Refacerea relatiei transatlantice va fi prima prioritate a UE, iar Statele Unite ar trebui sa retraga tarifele legate de Airbus, ca o masura de crestere a increderii, a declarat Dombrovskis."Desigur, daca Statele Unite nu isi vor retrage tarifele nu vom avea incotro decat sa introducem tarife proprii", a spus comisarul.In octombrie anul trecut, Washingtonul a obtinut din partea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) dreptul de a impune tarife pentru importuri anuale de 7,5 miliarde de dolari din UE, in litigiul referitor la subventiile primite de Airbus.Washingtonul a impus apoi tarife de 25% pentru produse pornind de la whisky provenit dintr-o singura distilerie (single malt whisky) la masline si tarife de 10% pentru majoritatea avioanelor Airbub fabricate in Europa.La jumatatea lunii februarie, guvernul american a anuntat ca va mari tarifele pentru avioanele importate din UE de la 10% la 15%, amplificand presiunile asupra Bruxelles-ului in disputa veche de aproape 16 ani.La randul ei, UE a obtinut dreptul din partea OMC sa impuna tarife pentru produse americane in valoare de 4 miliarde de dolari, ca masura de retorsiune fata de subventiile primite de Bpeing, au declarat luna trecuta surse apropiate situatiei, decizie care ar urma sa fie publicata in urmatoarele saptamani.Dombrovskis a refuzat sa speculeze in privinta impactului avut de o presedintie a lui Joe Biden in acest conflict, dar a spus ca administratia lui Donald Trump are o abordare mai protectionista.