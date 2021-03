Fals de zile mari intr-o universitate prestigioasa din Sofia. Doi angajati imprimau bancnote false in valoare de mii de euro dupa orele de program

Cand imprimau suspectii banii falsi

Ei foloseau o imprimanta si echipament special . "Valoarea valutei confiscate este impresionanta. Dovezile materiale arata o activitate infractionala serioasa", a declarat Georghi Hadzhiev, seful politiei din Sofia.Procurorii bulgari au anuntat ca au confiscat bancnote in valoare de 4 milioane de dolari, respectiv 3,6 milioane de euro.Politia crede ca suspectii arestati fac parte dintr-o retea ampla care falsifica dolari care sunt apoi trimisi in vestul Ucrainei si euro pentru Europa de Vest.Descoperirea "sugereaza o activitate infractionala la scara larga", afirma Lubomir Yanev, directorul directiei pentru combaterea crimei organizate.Cei doi suspecti, un barbat in varsta de 48 de ani si o femeie de 54 de ani, au imprimat bancnotele false dupa orele de lucru si in timpul sarbatorilor legale si a vacantei universitare.Acestia au primit 10% din valoarea bancnotelor produse care la o prima vedere par "de calitate relativ buna", potrivit lui Yanev. Cei doi nu au antecedente penale.Politia din Sofia a afirmat ca nu are dovezi ca oficialii universitatii ar fi avut cunostinta de operatiunea de falsificare din cadrul institutiei de invatamant superior.Potrivit procurorilor bulgari aceasta este una dintre cele mai mari capturi de bancnote false realizate vreodata in aceasta tara.