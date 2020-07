Cum s-a schimbat lumea noastra in ultimii 20 de ani

Asaltati zilnic de stiri care mai de care mai deprimante si prinsi in tavalugul zilelor vietilor noastre, al caror timp pare sa se comprime tot mai mult, rareori avem ragazul sa privim situatia de ansamblu, sa ne gandim cum s-a schimbat lumea in ultimele decenii.Ultimele date arata ca numarul locuitorilor globului este in acest moment de aproape 7,6 miliarde de persoane, cu doua miliarde mai mult decat in urma cu 20 de ani.Cresterea populatiei are insa un ritm mai lent in prezent.Cu toate ca multe tari se confrunta cu problema imbatranirii demografice, inclusiv Romania, unde, potrivit datelor INS, se observa o accentuare a fenomenului de la an la an, la nivel mondial exista in acest moment cel mai mare numar de persoane tinere pe care l-a inregistrat omenirea vreodata.Numarul persoanelor care traiesc in saracie extrema s-a redus la jumatate, comparativ cu 20 de ani in urma.Cu toate astea, inegalitatea sociala si economica este in crestere.Planeta a devenit tot mai urbana, mai mult de jumatate din populatia ei locuieste acum in orase.In ultimii 20 de ani am asistat, si asistam inca, la o adevarata revolutie tehnologica.Se vorbeste deja despre inteligenta artificiala, avem internet, smart-phone-uri, masini si case inteligente. Romania a devenit un adevarat hub pentru industria IT si industriile creative si are una dintre cele mai bune viteze de internet.Fenomenul de migratie a populatiei este in continua crestere, mai ales in ultimii ani.Nu este vorba doar despre cei care cauta sa se salveze din fata razboiului, ci in primul rand despre persoane aflate in cautare de noi oportunitati.Migratia duce la dezvoltarea anumitor zone si comunitati, dar poate avea si efecte nefericite, in special in cazul femeilor si copiilor, doua categorii care sunt astfel mai expuse abuzurilor si discriminarii.Numarul copiilor care urmeaza o scoala este cel mai mare inregistrat vreodata, la nivel mondial.Acelasi lucru poate fi spus si despre numarul fetelor care au acces la educatie.Cu toate astea, inegalitatea de gen exista inca in numeroase tari.Obiceiurile noastre alimentare s-au schimbat major.In urma cu 20 de ani, nu exista informatie despre E-uri, despre pericolele pe care le ascunde zaharul, despre colesterolul rau, super alimente sau conceptului de slow food.Schimbarile climatice, incepute cu peste un secol in urma, s-au accelerat vizibil in ultii 20 de ani. Planeta noastra se incalzeste mai rapid ca oricand, din cauza cantitatii uriase de gaze cu efect de sera eliberate in atmosfera de activitatile oamenilor. In prezent exista mai mult dioxid de carbon in atmosfera decat oricand in ultimii 800 000 de ani.