Cum se raporteaza Germania la Europa de Est, Rusia, China si relatiile transatlantice

In prezent, 2/3 din ansamblul exporturilor germane sunt intra-comunitare. Doar Europa de Est atrage 15% dintre acestea, mai mult decat China (13%). Insa dincolo de meritele indiscutabile ale economiei sale, Germania a beneficiat in ultimele trei decenii, probabil cele mai bune din intreaga sa istorie, de un context geopolitic extrem de favorabil. In 1990, sprijinul ferm al SUA, coroborat cu cel al unei Uniuni Sovietice slabite, afectata de o severa criza financiara, deci sensibila la cadourile financiare ale cancelarului de atunci, Helmuth Kohl, a facut posibila reunificarea germana, in ciuda reticentelor Marii Britanii si chiar ale Frantei.In pofida acestui lucru, la marcarea a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, Heiko Maas, ministrul de externe german, desi l-a mentionat si i-a multumit lui Mihail Gorbaciov, nu a gasit de cuviinta sa aminteasca, macar o data, America . De a carei umbrela de securitate beneficiaza, nemijlocit in Europa, de peste 70 de ani. Tot Statele Unite sunt cele care securizeaza si rutelor internationale de comert si de aprovizionare cu energie, ambele vitale pentru economia Germaniei si pentru exporturile sale. La adapostul acestei umbrele, Berlinul si-a permis sa aloce sume modeste pentru aparare, redirijand banii catre economie si programe sociale.Este doar unul dintre detaliile care ilustreaza o deteriorare serioasa a relatiilor dintre Washington si Berlin. La nivel declarativ, tensiunile s-au accentuat semnificativ de la venirea lui Donald Trump la Casa Alba , dar chiar analistii si politicienii germani tin sa sublinieze ca este vorba de un proces de mai lunga durata. Intr-un articol programatic publicat in septembrie 2018 in cotidianul economic Handelsblatt, cu titlul sugestiv "Planuri pentru o noua ordine mondiala", ministrul de externe german, Heiko Maas, scria ca "relatia Europei cu SUA s-a schimbat chiar inainte de aparitia lui Donald Trump si a tweet-urilor sale provocatoare. Germania vede acum in actuala antipatie transatlantica o oportunitate istorica de a redefini rolul UE".Este interesanta maniera in care Heiko Mass priveste aceasta repozitionare strategica in raport cu Statele Unite, ca una a intregii Europe, desi din acest punct de vedere exista diferente majore de abordare intre tarile de pe continent. Mai ales printre statele din Est, care sunt extrem de sceptice in privinta garantiilor de securitate pe care le poate oferi UE in raport cu Rusia . In plus, pentru o serie de tari din UE, prezenta americana este vazuta ca o contrapondere la o Germanie dominanta. Din cind in cind, mai ales in momente de criza, ca in aceasta perioada, resentimentele fata de Germania, uneori si fata de Franta, ies puternic la suprafata. Conform sondajelor de opinie, pentru italieni Germania, urmata de Franta, sunt tarile cele mai "neprietene". La polul opus fiind China si Rusia! Si, nu e vorba de o situatie de moment.In urma cu 5 ani, Der Spiegel relata despre o carte scrisa de doi jurnalisti italieni, Vittorio Feltri, de la Corrriere della Sera, si Gennaro Sangiuliano, de la RAI, cu titlul "Al Patrulea Reich: Cum a subjugat Germania Europa"[1]. In opinia acestora Euro este instrumentul prin care Germania si-a extins controlul asupra intregii Europe. Iar aceste resentimente nu sunt nici pe departe singulare. Le regasim si prin alte parti, de pilda in Polonia, chiar daca mai ales Angela Merkel incearca sa minimalizeze tensiunile temperind adesea puseele federaliste, made pilda cele ale Frantei. De aceea, ideea ca doar Berlinul, sau Parisul, pot vorbi in numele intregii Europe este cel putin discutabila si poate fi chiar contra-productiva, generatoare de tensiuni.[2]Este realista ambitia Germaniei de a deveni o campioana a multilateralismului?Pe de alta parte insa, mai ales dupa plecarea Marii Britanii, influenta Germaniei a crescut si mai mult, pentru ca britanicii erau liderii unei grupari de state care se dorea o contrapondere la axa franco-germana. In acest context exista tot mai multe voci la Berlin care ar dori ca Germania, in cuplu cu Franta, sa-si utilizeze pozitia dominanta, in plan economic si politic, asupra celorlalte state din UE, pentru a impune o politica externa si de securitate europeana comuna. Opiniile exprimate de Heiko Maas sunt expresia unui curent mai larg, care militeaza pentru un rol mult mai activ al tarii pe plan international. "E timpul ca Germania sa conduca", scria Christianne Hoffmann, in Der Spiegel, in 2018.Desi e constienta ca asta va insemna iesirea din situatia confortabila din prezent. "Abstinenta globala a Germaniei i-a permis luxul de a-si baza politica externa in mare parte pe valori, in timp ce altii au fost responsabili de << partea murdara >>, cea de realpolitik". Ea da exemplul politicilor Angelei Merkel pro-refugiati, "care au pus principiile umanitare deasupra coeziunii Uniunii Europene" si avertizeaza ca atunci cand "principiile se ciocnesc cu pragmatismul, cand valorile intra in conflict cu interesele, Berlinul va fi fortat sa ia decizii dificile".E drept, Christianne Hoffmann tinde sa idealizeze accentul pus pe valori in comportamentul Berlinului. Desi este oricand gata sa tina prelegeri privind importanta multilateralismului si primatul valorilor, Germania nu a ezitat sa-si urmareasca ferm interesele, chiar daca, facand asta, se abatea de la normele pe care le promova declarativ. Un exemplu tipic este proiectul gazoductului Nord Stream 2, la care Berlinul a refuzat sa renunte, in ciuda presiunilor americane si nemultumirilor Poloniei, Tarilor Baltice si Ucrainei, ale caror interese de securitate sunt grav afectate."Problema Germaniei este ca e prea mare pentru Europa, dar prea mica pentru lume", spunea Henry Kissinger. Heiko Maas si cei care ii impartasesc opiniile stiu asta, dar vor sa iasa din acest impas, coaguland o Europa strans unita sub comanda Berlinului si Parisului. O Europa care sa intre in competitie nu doar cu China si Rusia, ci si cu Statele Unite, o idee avansata in repetate randuri si de Emmanuel Macron . In afara de asta, discursul standard de la Berlin este obsesiv dominat de apelul la multilateralism. Este un discurs tentant si aplaudat de multi, ideea de solidaritate internationala impotriva pandemiilor si a relelor de orice fel suna bine pe hartie. Insa are putine tangente cu realitatea.De pilda, China a exploatat abil acest cadru generos pentru a prelua controlul asupra OMS si a altor trei organizatii din structura ONU , dupa cum a exploatat si facilitatile oferite de apartenenta la WTO pentru a intra cu bariere minimale pe toate pietele importante occidentale, in timp ce a ridicat obstacole si a introdus constrangeri institutionale celor care au dorit sa intre pe piata sa interna. Altfel spus, a vorbi despre multilateralism de dragul multilateralismului, fara a-ti fixa niste obiective strategice si fara a vedea lumea nu cum ai vrea tu sa fie, prin lentila propriilor valori si conceptii, ci asa cum este ea in realitate, definita prin competitia globala pentru putere, influenta si resurse, impregnata de resentimente si frustrari istorice care alimenteaza dorinta de revansa, este o proba evidenta de naivitate si de distorsiune ideologica utopica. Privind in istorie realizam ca de fapt, dincolo de vorbe si de bunele intentii nimic nu s-a schimbat esential din acest punct. Iar ignorarea acestor realitati s-a dovedit in trecut a fi fatala pentru soarta unei civilizatii asa ca nu exista nici un motiv sa credem ca acum va fi altfel.Un alt apel explicit la separarea transatlantica a lansat recent si Josep Borrell, Inaltul Reprezentant pentru Politica Externa al UE, un vocal anti-american, poate nu intimplator, la Conferinta anuala a ambasadorilor germani. Dupa ce a tinut sa spuna ca "daca secolul 21 se va dovedi a fi un secol asiatic, asa cum secolul 20 a fost unul american, pandemia poate fi foarte considerata ca un punct de cotitura al acestui proces", Borrella indemnat UE "sa-si urmareasca propriile interese si valori si sa evite sa fie instrumentalizata de unul sau de catre altul". Or, e greu de crezut ca o pozitie neutra a Europei in economia bataliei geopolitice dintre Statele Unite si China, vazuta drept una existentiala la Washington, nu va duce la decesul definitiv al aliantei transatlantice, inclusiv al NATO . Ar fi ca si cind in plin Razboi Rece Europa de Vest ar fi decis sa se declare neutra in confruntarea dintre Statele Unite si Uniunea Sovietica. Mai mult, acest lucru ar face foarte greu de evitat o viitoare "lume chinezeasca", la ale carei rigori, valori si constringeri va fi si Europa nevoita sa se alinieze pina la uma.Va supravietui alianta transatlantica daca UE decide sa ramana neutra in noul Razboi Rece?In acest context de "antipatie transatlantica" si pe fondul refuzului Berlinului de a se conforma mai devreme de anul 2030 obligatiei asumate in cadrul NATO de alocare a 2 procente din PIB pentru aparare, a venit recenta decizie a administratiei Trump de a retrage aproape o treime din militarii americani stationati in Germania in cursul lunii septembrie. O decizie cu un substantial impact simbolic, care ilustreaza o data in plus amploarea fracturii din frontul occidental, cu toate riscurile pe care le induce mai ales in ceea ce priveste securitatea Europei de Est. Pentru ca, in ciuda marilor planuri privind o viitoare armata europeana, UE are nevoie de cel putin 30-40 de ani pentru a ajunge sa fie in stare sa-si asigure singura securitatea, crede profesorul Carlo Masala, de la Universitatea Bundeswehr din Munchen.Iar aceasta estimare nu ia in calcul impactul pacifismului adinc implantat pe vechiul continent, inca din anii '80, cind era la moda in Germania de Vest sloganul "Better Red than Dead" ("Mai bine rosu decit mort"). Iar ca lucrurile sa devina si mai complicate in Germania este in ascendenta un curent care doreste "renuntarea unilaterala a tarii la armele nucleare", instalate pe teritoriul sau, inca un potential cui in sicriul actualei arhitecturi de securitate de pe continent care, deocamdata, ne asigura si noua protectia. Sigur, aceste arme nucleare ar putea fi mutate in Polonia, care s-a declarat adesea deschisa la o astfel de varianta, dar o decizie a Germaniei in acest sens nu ar face decit sa incurajeze o linie si mai agresiva la Moscova Dar dincolo de asta, Carlo Masala a facut, cu prilejul unei videoconferinte recente, o analiza asupra felului in care se raporteaza Germania la Rusia, la Europa de Est, la China si relatiile transatlantice. El isi bazeaza in parte analiza pe trei concluzii trase in urma unui discurs al cancelarului Angela Merkel, gazduit de fundatia Konrad-Adenauer pe 27 mai 2020. De mentionat ca Germania va prelua presedintia rotativa a UE, incepand cu 1 iulie.Prima este aceea ca Berlinul nu doreste ca UE sa adopte o linie dura in relatia cu China. Doamna Merkel a subliniat ca UE are un "interes strategic" in aceasta relatie care va fi o prioritate pentru guvernul sau. Aceasta pozitie transmite un semnal negativ clar, dar dezamagitor in Hong Kong , de unde doi proeminenti activisti pro-democratie, Joshua Wong si Glacier Kwong, lansasera un apel personal catre dna Merkel, cerandu-i "sa nu sacrifice valorile fundamentale ale Germaniei in favoarea intereselor economice si pentru a da satisfactie Chinei. Dependenta fata de China va afecta grav Germania, mai devreme sau mai tarziu", au avertizat ei. Motivul este incapacitatea liderului german de a face fata presiunii puternicului lobby industrial german, in conditiile in care exporturile Germaniei in China au ajuns la valoarea de 107 miliarde $, jumatate din totalul exporturilor UE in China. Este si o ilustrare a distantei dintre vorbe si fapte in cazul discursului Berlinului, care, desi il critica sever pe Donald Trump pentru "America First" si unilateralismul sau, aplica in practica acelasi principiu: "Germany First". Or, e greu de crezut ca o pozitie neutra a Europei in economia bataliei geopolitice dintre Statele Unite si China, vazuta drept una existentiala la Washington, nu va duce la decesul definitiv al aliantei transatlantice, inclusiv al NATO.Relatia speciala a Germaniei cu RusiaAl doilea element important merge cumva pe aceeasi linie si are in centru importanta relatiei cu Rusia. Nu este, de altfel, un lucru nou. Majoritatea partidelor germane, cu exceptia CDU si oarecum a Verzilor, in special SPD, AfD si Die Linke, sunt filo-ruse si antiamericane. Dupa cum sublinia Anneli Ute-Gabanyi intr-un interviu[3] acordat revistei "22" "Cancelarul de Fier Otto von Bismarck este figura emblematica pentru o politica de colaborare cu Rusia in detrimentul unei politici externe comune a Uniunii Europene, dupa modelul tratatului secret << de reasigurare >> incheiat intre Germania si Rusia in 1887". De altfel, un sondaj de opinie efectuat cu citiva ani in urma, citat de acelasi Der Spiegel, releva ca aproape jumatate dintre germani nu se vad neaparat parte a Occidentului ci mai degraba ca o punte intre Occident si Rusia. Carlo Masala face o descriere plastica a acestei ambivalente atunci cand spune ca multi nemti si-ar dori ca tara lor sa fie un fel de "Mare Elvetie".In fapt, chiar daca nu o spun deschis, pentru multi din establishment-ul german, relatia cu Rusia are prioritate in raport cu cea cu Europa de Est. Un motiv serios de ingrijorare pentru tarile din acest areal, in conditiile unei reconfigurari geostrategice, cu noi sfere de influenta, si ale unei rupturi transatlantice explicite. O ruptura, iata al treilea element extras de Carlo Masala din discursul dnei Merkel, care, desi nu este poate inevitabila, devine tot mai probabila. Cancelarul a tinut sa precizeze, desigur, ca partenariatul cel mai important al Europei este cu Statele Unite (vorbind, iata, din nou in numele tuturor statelor membre!) dar fara prea mult entuziasm, mai degraba pe tonul unei declaratii formale de care trebuia sa se achite. De altfel, in 2017, in manifestul sau politic CDU a renuntat la expresia "cel mai important prieten din afara UE" pentru a descrie relatia cu Statele Unite, relatie care era considerata o adevarata "piatra de temelie" pentru relatiile internationale ale tarii. In prezent, aceasta relatie a fost degradata, la nivel de "partener", asa cum este descrisa si in ultimul discurs al Angelei Merkel.Toate aceste evolutii paralele, cuplate cu exacerbarea tensiunilor interne din spatiul occidental, ne pun in fata unui viitor imprevizibil, cu posibile multe surprize neplacute. In care e greu de spus in ce masura mai raman valabile garantiile pe care ne bazam in trecut. //[1] "The Fourth Reich-What Some Europeans See When They Look at Germany", Der Spiegel, https://www.spiegel.de/international/germany/german-power-in-the-age-of-the-euro-crisis-a-1024714.html[2] Christianne Hoffmann, "It's Time for Germany to Learn to Lead", Der Spiegel, https://www.spiegel.de/international/world/waning-us-germany-must-learn-to-take-responsibility-a-1186075.html[3] https://revista22.ro/interviu/anneli-ute-gabanyi-o-parte-a-spectrului-politic-german-vede-n-relaia-special-cu-rusia-pe-care-i-o-dorea-bismarck-un-model-pentru-politica-extern-a-riiAnaliza preluata de pe marginaliaetc.ro Text publicat in premiera in revista22.