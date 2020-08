Cum se redeschid scolile in lume. Care sunt tarile in care scoala incepe doar online si statele cu foarte putine restrictii

Franta

Francezii isi trimit cei 12,9 milioane de elevi inapoi in clase, marti, in ciuda unei cresteri bruste, in ultimele saptamani, a infectiilor.Guvernul presedintelui Emmanuel Macron vrea sa reduca inegalitatile pentru copiii care au fost afectati de carantina si sa permita mai multor parinti sa se intoarca la munca.Toti profesorii, elevii din gimnaziu si liceu vor trebui sa poarte masti toata ziua, iar scolile vor avea coridoare cu sens unic si adunari limitate. Cantinele se vor redeschide pentru a ajuta copiii care se bazeaza pe mesele calde subventionate de stat.Regiunea Parisului ofera laptopuri gratuite in cazul copiilor care sunt trimisi in carantina.Majoritatea elevilor germani sunt deja in scoli, iar cel putin 41 din cele 825 de scoli ale Berlinului au raportat cazuri de infectare cu Sars-CoV-2.Mii de elevi au fost pusi in carantina la nivelul intregii tari, dupa ce au aparut focare pe care unii doctori le atribuie adunarilor in familie si calatoriilor in timpul vacantei de vara.Insa Germania este determinata sa nu inchida din nou scolile, asa ca trimit cate un copil sau cate o clasa in carantina. Masca si alte reguli variaza in functie de land.In Berlin, copiii isi pot da jos mastile in timpul orelor, in vreme ce alte regiuni impun purtarea tot timpul.Guvernul german spune ca mentinerea scolilor deschise este mai importanta decat aducerea fanilor inapoi pe stadioane sau permiterea multimilor sa participe la concerte.Majoritatea celor 11 milioane de elevi britanici nu au mai vazut o clasa din martie, insa copiii vor incepe scoala, in Anglia, de pe 4 septembrie.Premierul britanic Boris Johnson a catalogat redeschiderea scolilor ca o "datorie morala", iar guvernul sau chiar a amenintat cu amenzi parintii care isi tin copiii acasa.Printre masurile puse la punct se numara instalatiile de spalare a mainilor si decalarea orelor de incepere si a pauzelor de pranz, insa mastile nu sunt necesare in general.Unele licee se gandesc la un mix hibrid de ore tinute in persoana si online, insa scopul este intoarcerea fizica la scoala.Marea Britanie are mai mult de 41.500 de decese din cauza virusului, cel mai mare bilant confirmat in acest sens din Europa. Guvernul Johnson a fost criticat puternic pentru modul in care a gestionat pandemia.In mijlocul noilor infectari, fricilor crescute ale parintilor si a criticilor din partea sindicatelor de profesori, oficialii spanioli isi adapteaza planurile inainte de deschiderea scolilor pe 4 septembrie. Executivul angajeaza 11.000 de profesori suplimentari, construieste clase improvizate in curtea scolii pentru a capata spatiu si a crea "bule" de elevi carora le este permis sa interactioneze intre ei, dar nu cu cei din afara.Autoritatile se confrunta cu presiunea adaugata de cererea pentru reactivarea economiei, avand in vedere ca statul are o rata relativ crescuta de saracie in randul copiilor. Organizatia Salvati Copiii cere ca dispozitive electronice sa fie distribuite familiilor dezavantajate. Sindicatele de profesori vor sa faca greva.Madrid planuieste sa tina clase cu prezenta fizica pentru toti elevii sub 12 ani si un amestec de predare online si in clasa pentru cei mari.Majoritatea scolilor au reluat orele saptamana trecuta in statele nordice, precum au facut si la sfarsitul semestrului de primavara, cu un consens general ca dauneaza mai mult copiilor sa stea acasa, decat riscul de a-i trimite la scoala.Suedia a pus la punct putine masuri epidemiologice, in afara interdictiei parintilor de a mai intra in scoli atunci cand isi duc copiii.Elevii de liceu din Danemarca chiar au protestat, dupa ce al doilea cel mai mare oras din tara si-a inchis scolile din cauza noilor infectari. Ei spuneau ca nu invata la fel de mult de la distanta si au chestionat de ce se pot duce in mall-uri, sali de fitness sau la cinema cu multi altii, dar nu si la scoala.In SUA, unde sistemul de educatie de la gradinita la clasa a XII-a este in mare parte responsabilitatea statelor si a districtelor locale scolare, presedintele Donald Trump si secretarul pe Educatie au cerut scolilor sa se redeschida pentru orele cu prezenta fizica a elevilor. Insa a existat o dezbatere publica aprinsa privind decizia de a trimite elevii inapoi in clase, in special in comunitatile cu multe cazuri noi pe zi. Astfel incat planurile de redeschidere variaza la nivelul tarii.Marea parte a celor mai mari districte urbane incep anul de la distanta, dupa o crestere accentuata a cazurilor de infectare. Insa alte districte planuiesc sa ofere ore fata in fata in cel putin o parte o timpului. Unele au fost nevoite sa instituie carantina in sali de clasa sau sa inchida scoli intregi, din cauza raspandii infectiilor de COVID-19.Doar sase state africane si-au redeschis complet scolile.In Africa de Sud, elevii fiecarei clase au inceput sa se reintoarca pe rand la ore saptamana aceasta. Este a doua oara cand scolile se redeschid, dupa ce prima incercare a dus la noi infectari si inchiderea unor unitati. Pe masura ce cazurile noi de COVID-19 scad, guvernul a spus ca toate clasele ar trebui sa se intoarca in scoli pana luni. Guvernul sud-african le-a permis parintilor care nu vor sa-si duca copiii inapoi la scoala sa aplice pentru scolirea de la domiciliu.Kenya si-a inchis scolile pentru restul anului.In Uganda, guvernul cumpara radiouri pentru invatarea de la distanta in sate unde sunt familii vulnerabile.Unele scoli din Japonia se redeschid luni, dupa o vacanta de vara mai scurta ca de obicei, astfel incat sa recupereze orele pierdute din cauza pandemiei. La o scoala primara din Tokyo, copiii care poarta masca au tinut o ceremonie de deschidere in clase, in locul salilor de sport, pentru a mentine o distantare sociala mai buna.In ultima luna, 208 milioane de elevi chinezi, sau aproximativ 75% din totalul elevilor la nivel national s-au intors la clasa, multi pe un tip de orar decalat. Restul sunt asteptati sa se intoarca pana la 1 septembrie.Filipine a amanat in mod repetat redeschiderea scolilor, care sunt programate acum sa inceapa pe 5 octombrie. Chiar si atunci, doar clasele cu invatare de la distanta vor fi permise. Presedintele Rodrigo Duterte a spus ca orele cu prezenta fizica ar trebui sa se reia doar atunci cand un vaccin COVID-19 este disponibil.