Cum se vede America prin ochii unui român stabilit de două decenii peste ocean. INTERVIU

Intervievatul trăiește de aproape două decenii în America . Este inginer la General Motors și atunci când timpul îi permite activează și ca jurnalist la o televiziune online. Locuiește în Detroit, Michigan.Răspunsul la întrebarea ta este legat în primul rand de ceea ce toată lumea poate să observe și de ceea ce cred oamenii, bazându-mă pe informațiile din presă, dar și pe interacțiunea de zi cu zi cu cetățeni americani. Președintele Biden a arătat aceste probleme încă de la începutul campaniei electorale de dinainte de alegerile din 3 noiembrie 2020. Acest om nu poate să susțină o funcție de asemenea anvergură în stat, astfel încât, cel puțin o parte din presă a tras semnale de alarmă. După cum bănuiesc că se știe, politica americană e concentrată și partajată între două mari partide cu orientări politice complet diferite: Partidul Republican cu orientare eminamente de dreapta și Partidul Democrat care se regăsește în partea stângă a eșicherului politic. Toata lumea știe aici că Joe Biden a fost impus în alegerile preliminare din sânul democraților. Au existat mulți comentatori care au declarat că Biden nu a deținut majoritatea partidului în alegerile preliminare; în pofida evidenței, el a fost impus pentru că era văzut drept un candidat potrivit în anumite circumstanțe și într-un anumit algoritm al adoptării unor măsuri nu doar economice ci și politico-militare. Joe Biden și-a ales un vicepreședinte - Kamala Harris - care a beneficiat de doar 2% din votul democraților din statul ei de origine California. Acest procent nu o recomanda nicicum pentru poziția de vicepreședinte ce eventual să-i fi adus lui Biden un avantaj în castigarea scrutinului prezidențial. Cu toate acestea, Kamala Harris a fost de asemenea impusă de Partidul Democrat. În concluzie, cei doi “front runners” ai democraților au fost împinși în față dându-se la o parte regulile jocului democratic. Biden nu a avut o campanie electorala tradițională, a organizat puține mitinguri, întâlniri cu alegătorii, spre deosebire de Donald Trump - un candidat plin de energie.Răspunzand la întrebarea ta, în momentul de față având în vedere și situația din Afganistan, există din ce în ce mai multe voci autorizate care spun că președintele Biden nu este capabil - dat fiind declinul vizibil dar și vârsta înaintată -, să susțină funcția de șef al statului. Dovada sunt gafele, greșelile făcute și de altfel asumate în privința retragerii din Afganistan.De-a lungul celor 20 de ani de prezență în Afganistan, peste 800,000 de americani, militari, personal auxiliar, contractori, au participat la campanie. Acești oameni au la rândul lor familii care i-au susținut în momentul trimiterii în zonele de razboi . E foarte clar că un număr mare de oameni se simt extrem de frustrați pentru că în mintea lor operația dezordonată de retragere a fost un dezastru. Ei se simt ca și cum ar fi pierdut un război, ceea ce de altfel a și fost. Sunt de asemenea cetățeni americani ce nu au luptat în Afganistan, dar au participat la alte campanii militare. Ei simt același lucru. Ceea ce e foarte important, foarte mulți generali și comandanți din armata americană - Air Force, Marines, Army - arată cu argumente că acțiunea lui Biden declanșată printr-un ordin direct dat armatei a fost cu totul nepotrivită. În momentul de față, foarte mulți ofițeri de rang înalt alături de numeroși politicieni - inclusiv din zona de stânga, sunt extrem de vocali și consideră că dezastrul din Afganistan este de neacceptat, cerând răspicat, în cuvinte simple, ca președintele Biden să renunțe la funcție, sau cei din Congres să apeleze la amendamentul 25 din Constituție și să îl demită. Nu vorbim despre “impeachment” ca în cazul lui Donald Trump, ci de un amendament ce afirmă că în momentul în care președintele este incapacitat din motive obiective, el trebuie tras pe linie moarta și reorganizate alegeri.R: În momentul de față SUA se află sub asaltul unui mare număr de migranți ilegali ce intră pe teritoriul american prin Mexic . Politica actualei administrații de la Washington în domeniul întăririi granițelor și crearea unor filtre de triere este cel puțin laxă. Cei ce observa asta privesc aducerea afganilor în acelasi registru. Ei vin fără să fie verificați prea mult, nu se știu multe despre ei, așa cum se cunoaște despre imigranții legali. E o zonă de disconfort pentru că acești oameni sosiți din Afganistan nu pot aduce valoare Statelor Unite. E foarte greu de crezut că vor reuși să se integreze în societatea americană. America are o fibră iudeo-crestină, în vreme ce cei sosiți sunt musulmani - nu e nimic greșit în asta, dar e foarte dificil pentru musulmani să se integreze aici. Există o barieră culturală insurmontabilă. Este o schimbare dramatică pentru acești refugiați veniți dintr-o țară cu un stil de viață medieval într-una modernă, bazată pe tehnologie, dar mai ales pe reguli care în Afganistan nu doar că nu există, ci nu au existat niciodată. E foarte greu de crezut că se vor adapta aici. Americanii înțeleg asta, dar gândesc din perspectivă practică la ceea ce aduc ei bun în țară așa cum o fac de exemplu polonezii, evreii, românii, hispanicii și toți cei ce vin aici. Fiecare etnie poate să aducă beneficii societății americane în funcție de mai mulți factori: educație, mentalitate, religie, obiceiuri etc. Pentru mine, afganii nu au atuuri care să îi facă bineveniți.R: SUA sunt o națiune tânăra. Asta induce în mintea multora ideea că America este lipsită de tradiție istorică, îi lipsește o identitate creată pe aceleași principii ca societățile europene. Ce vreau să remarc este faptul că americanii au reușit sa creeze o civilizație care sub o forma sau alta a fost foarte atractivă pentru restul lumii. Dovada e clară de vreme ce alte țări au adoptat, au consumat și consumă în continuare produse culturale sau tehnologice americane. Este până în momentul de față o societate de succes, a produs bunăstare generala. Modelul democrației americane s-a vrut a fi adoptat și de alte state cu tradiție istorică. SUA sunt o republică prezidențială unde puterea președintelui este dată de combinația dintre funcția de comandant suprem al armatei cu cea de premier.În ultimii ani au apărut aceste mișcări politice care în presa de stânga au fost prezentate ca venind de jos, din mijlocul maselor. Vorbim despre organizații precum BLM ori Antifa. Dacă urmărești canalele de televiziune MSNBC, CNN ori citești ziare de stânga precum New York Times ori Washington Post - devenite mijloace de propagandă, nu de informare, dar și multe altele, afli că ele au apărut din mijlocul populației, că ideile s-au născut în mințile oamenilor simpli, motivate de unele frustrări specifice Statelor Unite dată fiind diversitatea etnică.Adevărul este cu totul altul. Aceste organizații foarte violente, mai cu seama în statele unde găsesc teren fertil, adică o administrație slabă, sunt cu siguranță finanțate, susținute și promovate de forțe politice de stânga, cu precădere de aripa de extremă stângă a Partidului Democrat. Există mulți politicieni care folosesc aici un limbaj de stânga - spre exemplu deputata Ocasio Cortez ale cărei ziceri sunt preluate imediat de mainstream media. Toți acești politicieni apelează la un discurs care nu doar că le este complet străin americanilor, dar îl percep ca foarte ciudat. Americanii au fost de partea cealălaltă a “Cortinei de Fier” după cum se cunoaște. Am stat de vorbă cu oameni aflați astăzi la senectute și pot să afirm că ceea ce se spunea la noi despre “imperialiștii americani” ei spuneau - desigur în sens invers, despre noi. Comunismul era detestat aici, la un moment dat a fost scos în afara legii. Există exemple de comuniștii americani cunoscuți. Unul dintre ei, care de altfel a câstigat votul popular în preliminariile democraților este Bernie Sanders, odinioară înregistrat ca membru al Partidului Comunist din SUA.Mediul academic a fost acaparat încetul cu încetul de gândirea marxistă. De fapt, în opinia mea, doctrinar asistăm la o combinație foarte toxică de marxism și fascism. Ideile marxiste egalitariste au fost inoculate tinerilor ce studiază în marile universități și nu numai, de către cadrele universitare și au prins. Unde nu prind sloganuri ca “egalitate”, “echitate”, “redistribuirea averilor” etc?Să exemplificăm pentru a înțelege mai bine. În Statele Unite universitățile sunt private în proportie de 90 - 95%. Un student nu are cum să-și definitiveze studiile fără să cheltuiască foarte mulți bani, în medie cam 40,000 de dolari pe an. Această sumă reprezintă doar acoperirea scholarship-ului adică școala în sine, cursurile, laboratoarele etc. La acești bani se adaugă masa, casa, mașina, cheltuielile curente. Oamenii se vor întreba dacă e o sumă mare. Sigur că e foarte mare!Marxiștii au venit cu ideea următoare, atractivă pentru studenți: dacă ajungem la putere și voi ne veți sprijini, o să eliminăm aceste cheltuieli, universitățile vor fi gratuite. Acest lucru este imposibil în America astăzi. Școlile fiind private, profesorii au un cuantum mare al salariilor - profesorii universitari câștigă foarte mult comparativ cu cei de liceu sau gimnaziu. Banii pe care aceste universități îi au nu doar pentru plata salariilor profesorilor ci și pentru zona de cercetare, pentru proiectele în care sunt implicate provin în principal din plata studiilor. Vorbim de sume enorme. Daca tu întrerupi acest flux financiar, această “venă” care te finanțează, evident că ei trebuie luați din altă parte, adică de la guvern. Totuși, guvernul nu are dreptul în Statele Unite să emită monedă, prin urmare trebuiesc împrumutați. Singura instituție abilitată să bată monedă - din câte știu în urma unei legi dată de Woodrow Wilson în 1913, este Federal Reserve Bank, o entitate financiară privată. Cum funcționează lucrurile? Guvernul presupunem că are nevoie de o sumă cu care să acopere cheltuielile de exemplu cu studiile universitare. El se îndreaptă spre Federal Reserve și îi spune: “am nevoie de, să zicem, un trilion de dolari”. Federal Reserve introduce suma respectivă în sistem urmând ca guvernul să-i restituie din taxele și impozitele încasate de la contribuabilul american. Problema e că în momentul de față guvernul american împrumută mai mult decât poate da înapoi. Aceasta este problema capitală. În consecință, aceste idei cum că colegiile să fie gratuite, sau asigurările medicale să fie gratuite sunt irealizabile. Dacă se introduce o astfel de lege statul american intră în faliment. Falimentul statului creeaza efecte secundare grave, care vor afecta și pensiile de stat numite aici “social security”. Un număr foarte mare, circa 60% dintre pensionarii americani trăiesc din aceste “social security” date de guvern în urma taxelor pe care vârstnicii le-au platit de-a lungul anilor de activitate. Dacă tu guvern continui politica de cheltuieli nebunești, această “căciulă de bani” pentru pensii scade din ce în ce mai mult tinzând spre dispariție. În momentul în care guvernul nu mai poate plăti pensiile, i-ai aruncat la gunoi practic pe toți pensionarii pentru că îi pui în imposibilitatea să-și ducă existența. Este o explicație cumva și pentru ce se întâmplă în Romania cu pensionarii care deși au muncit zeci de ani și au contribuit la fondul de pensii, astăzi au pensii mici. Pur și simplu nu sunt bani. Banii au fost investiți prost, au fost cheltuiți aiurea sau au fost furați. Asta se intenționează să se faca și aici în America.Desigur, dacă privești “the big picture” cum zic americanii, o privire de ansamblu a situației, realizezi că vor să instaureze socialismul în Statele Unite urmând să controleze populația prin aceste pârghii financiare. În esență despre asta vorbim acuma în America, despre controlul politic și social pe baza unei rețete pe care noi românii o cunoaștem bine.Există o singură posibilitate, subliniez, una singură. SUA sunt o republică prezidențială. Puterea președintelui este foarte mare, dar în același timp Congresul poate să balanseze puterea în stat pentru că poseda un leverage (parghii) foarte mare în societatea americană.În noiembrie 2022 vor fi alegeri pentru Congres, incluzând atât Senatul cât și Camera Reprezentanților. Pentru cei ce cunosc mai puțin sistemul politic american trebuie să spun că Senatul este camera legislativului care are ultimul cuvânt în domeniul legislativ, în afară de Curtea Supremă și promulgarea propriu-zisă de către președinte. Concret, o lege este pusă pe tapetul Camerei Reprezentanților și eventual este aprobată. Trece apoi la Senat care are cuvântul decisiv. În acest moment Senatul este controlat de democrați dar nu printr-o majoritate a voturilor pentru că republicanii și democrații sunt la paritate: au fiecare câte 50 de senatori. Când există situația unei egalități perfecte, votul hotărâtor, care înclină balanța, este dat de vicepreședintele SUA, astăzi în funcție fiind Kamala Harris. De asemenea și Camera Reprezentanților este controlată de democrați. Prin urmare Partidul Democrat controlează președintele și Congresul.Revenind, singura posibilitate ca această situație periculoasă pentru Statele Unite să se schimbe este prin modificarea balanței de putere în Congres. Dacă în noiembrie 2022 acest lucru se va petrece și republicanii vor dobândi majoritatea, atunci președintele nu va mai avea puterea pe care o posedă astăzi. Prin urmare, agenda neomarxistă pe care cei din extrema stângă foarte vocală a Partidului Democrat vrea s-o impună societății americane va fi cu mult mai dificil de realizat. Există atenție, o nuanță foarte importantă pe care vreau s-o subliniez: peste 50% din electoratul republican consideră că alegerile din 3 noiembrie 2020 au fost fraudate. Este o situație fără precedent în istoria americană. Mă refer la impresia acestor oameni, nu la fraudarea în sine a alegerilor. În America nu au fost fraudate niciodată alegerile, doar că de această dată peste jumătate din electoratul republican consideră că au fost astfel. Ăsta e un lucru devastator pentru democrația americană. Acest public gândește în felul următor: dacă alegerile din 2020 au fost fraudate, de ce nu ar fi fraudate și în 2022, mai cu seamă că după alegerile din noiembrie trecut o mare parte din pârghiile puterii locale a trecut în mâinile democraților? Ei sunt cei ce vor organiza alegerile din 2022 cu tot ce implică ele: înregistrare alegători, cetățenie, adrese, locul de votare etc.În concluzie, singura posibilitate ca această uriașă problemă a societății americane actuale să fie deturnată și eventual rezolvată este ca Partidul Republican să câștige scrutinul din noiembrie 2022. Lucrurile sunt oricum mai nuanțate, republicanii au demonstrat că nu sunt prea disciplinați la vot în Congres, unii dintre ei au trădat, spre deosebire de democrații foarte, foarte disciplinați. Dacă alegerile vor fi corecte sunt convins că republicanii vor caștiga ambele camere pentru că este absolut logic. Toate politicile pe care Administratia Biden le-a practicat au fost proaste pe toate planurile. Să dau un exemplu concret pentru o mai bună înțelegere a afirmației mele. Pe 22 ianuarie anul curent, imediat după instalarea lui Biden, am făcut plinul la mașină achitând 1,70 dolari / galon; nu are importanță în exemplul meu cantitatea ci prețul. În urmă cu câteva ore am făcut același lucru - la șapte luni distanță și am alimentat cu prețul de 3,32 dolari / galon, adică aprope dublu. Prețul combustibilului se translatează automat la celelalte produse și servicii ale căror costuri s-au dublat. Mâncarea este de două ori mai scumpă, serviciile la fel, prețurile au explodat. Politica financiară a Administrației Biden nu a fost rea, a fost dezastruoasă! Toată această scumpire a vieții este suportată cel mai greu de clasele inferioare, de oamenii cu venituri mici si foarte mici, adică taman cei pe care vrea să-i “protejeze” extrema stângă a Partidului Democrat. Cetățeanul care trăiește de la un “paycheck” la altul simte asta cel mai greu.Sa recapitulăm. Din punct de vedere al politicilor financiare dezastru, al politicii și imaginii externe dezastru, al credibilitații dezastru. Majoritatea americanilor, incluzând democrați și independenți, au putut să vadă realitatea: Joe Biden este incapabil să conducă țara pentru că deține o funcție care cere energie enormă, curaj în asumarea decizilor, iar Biden după cum se vede - sunt specialiști care afirmă asta, din păcate nu e capabil să susțină această funcție.Donald Trump în momentul de față are cea mai mare greutate în Partidul Republican, deși nu este un vechi membru de partid. Donald Trump este principalul pilon al Partidului Republican. Dovada a ceea ce spun este oferită de câteva conferințe, întâlniri politice ținute de leadership-ul republican unde Trump a fost nu doar figura centrală, ci și cel care a trasat direcția pe termen scurt și mediu a partidului. Donald Trump merge și susține în mod direct candidați în alegerile locale (ținute în perioade diferite) ca să le dea greutate. În acest moment toți candidații pe care Trump i-a susținut au câștigat fără excepție.Candidatul republican la funcția de guvernator al Californiei, statul cu cei mai multi electori dată fiindu-i populația numeroasă, Larry Elder, are în acest moment cele mai mari șanse. Este un om de mare succes în viața personală, e un model pentru californieni.Actualul guvernator, democratul Gavin Newsom a făcut foarte multe greșeli care au culminat cu următoarele: California este pe buza falimentului; sunt foarte mulți locuitori ai acestui stat incredibil de frumos, în opinia majorității cel mai frumos stat american, care au decis să părăsească statul, în special oamenii din clasa de mijloc si superioară. Este o migrație în toata puterea cuvântului dinspre California spre alte zări americane.În același timp guvernatorul Newsom a avut o politică foarte agresivă pe timpul pandemiei obligând cetățenii să poarte mască, lucru acceptat și valabil și în celelalte state ale uniunii. Problema a fost că în ziua în care a dat această lege locală, la câteva ore distanță de la promulgarea ei, Newsom a fost surprins într-un restaurant petrecând alături de familie și prieteni, desigur nepurtând mască. Același lucru s-a intamplat și cu Nancy Pelosi, șefa Camerei Reprezentanților, originară tot din California. Prin urmare, acești lideri au făcut reguli pentru prostime, dar fără aplicabilitate pentru ei. Oamenii observă aceste lucruri și în momentul de față sondajele arată că Elder - candidatul republican pentru funcția de guvernator al Californiei are cele mai mari șanse. Ca imagine ar fi devastator pentru Partidul Democrat. Ca o paranteză, ultimul președinte victorios în California a fost Ronald Reagan, care la alegerile pentru al doilea mandat în 1984 a câștigat 49 din 50 de state, fapt fără precedent în istoria americana. Ronald Reagan este considerat de majoritatea americanilor, indiferent de culoarea politică, cel mai de succes și cel mai apreciat președinte american din epoca modernă.Sunt un om “blocat” între două lumi: sunt deopotrivă român și american, desigur mai mult român decât american. România e țara în care m-am născut, am copilarit si mi-am petrecut bună parte din tinerețe. America a fost pentru mine un vis și am convingerea că pentru multe alte popoare America e cel mai frumos vis al omenirii. Este cu siguranță cea mai de succes societate construită de oameni de-a lungul istoriei. Eu consider că această țară, această civilizație nu va cădea în mâinile comuniștilor, ea trece - este evident - printr-un declin pe care consider ca îl putem depăși pentru că americanii alcătuiesc o națiune cu o forță interioară extraordinară, capabilă să treacă peste acest vis urât marxist. Marea problema e că americanii, în marea lor majoritate nu au termeni de comparație. Neștiind ce înseamnă “binefacerile” egalitarismului și mai ales consecințele dramatice, sângeroase ale acestui sistem politic, nu realizează cât de mare este pericolul. Am credința că americanii îi vor opri la timp pe acești politicieni care încearca să introducă în societate socialismul. Dacă vor reuși să facă asta prin forța votului, forța interioară si vocală de care sunt capabili, atunci răul va fi îndepărtat. Pentru că tot acest trend woke, de negare a istoriei, de negare a identității naționale este unul complet străin naturii umane.