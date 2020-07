Cum se vede pandemia de COVID-19 in Kenya. 20 de milioane de oameni din tara africana n-au apa potabila

Mihaela Condac in timpul unei misiuni in Africa

Dispozitiv cu dezinfectant motant intr-un sat din Desertul Chalbi

Cetateni kenieni care aplica masurile de protectie

Educatie la umbra copacului

Distributie de alimente de baza pentru cei mai afectati de criza

La data de 15 martie, Guvernul Kenyei a instaurat masuri dure pentru prevenirea raspandirii."Calatoria din orice tari cu orice caz de COVID sa fie restrictionata. Numai cetatenii din Kenya si strainii cu permise de sedere valide vor avea voie sa intre in tara cu conditia sa intre in carantina. Toate scolile si institutiile de invatamant superior vor fi inchise. Guvernul si oamenii de afaceri incep sa lucreze de acasa; cu exceptia serviciilor esentiale. Fara intalniri - nuntile sunt interzise, mall-uri, cluburi de noapte si bisericile vor fi inchise, se vor limita vizitele la spitale.", sunt doar o parte din masurile anuntate de presedintele Uhuru Kenyatta.Mihaela Condac, coordonatoarea Departamentului de Interventii de Urgenta de la Centrul Diecezan Caritas Iasi a plecat in Kenya ca voluntara pe data de 14 octombrie 2019. Pandemia a blocat-o in tara, asa ca a continuat proiectele prin care faciliteaza accesul la apa si educatie pentru cetateni. A fost in comunitati nomade din desertul Chalbi si a tinut programe de educatie in locurile unde exista dezinfectanti dar nu si apa potabila.Despre masurile stricte luate de guvern, Mihaela Condac sustine ca dat fiind lipsa de educatie sanitara, a fost singura metoda pentru a putea controla raspandirea."Daca nu ar fi fost impuse aceste restrictii, am fi avut niste probleme foarte mari. In Kenya nu exista igiena, nu exista conditii de viata decenta, nu exista educatie in acest sens. Noi am facut puncte de igienizare. dar oamenii nu dau atat de multa importanta acestui virus", afirma Mihaela Condac.Mai mult, si in Kenya, ca in majoritatea tarilor, si-a facut loc conspiratia care neaga existenta virusului."E clar ca oamenii sunt peste tot pro si contra. La noi se zice ca nu exista coronavirusul. Sunt voci care chiar sustin ca sunt doar manipulari din afara.", sustine Mihaela Condac.Lupta pentru combaterea virusului este una grea pentru misionari si metodele alese trebuie sa fie potrivite pe specificul comunitatilor."Noi am mers si am distribuit masti, am facut puncte de igienizare in satele mici, am distribuit dezinfectant, dar ne-am dat seama ca cel mai bine functioneaza daca facem campanii de informare la radio. Surprinzator, aici se asculta mult radio, inclusiv in comunitatile nomade. Au radiouri micute cu baterii pe care le pun in corturi", povesteste Mihaela Condac.In Kenya exista trei misiuni romanesti si in continuare "sunt foarte multe lucruri de facut".Pandemia este doar una din multiplele probleme cu care se confrunta in acest an cei aproape 500.000 de locuitorii din Marsabit County. Problemelor cauzate de seceta, care se succed cu perioade de ploi torentiale si care cauzeaza inundatii li se adauga conflictele intre triburi si invaziile de lacuste care distrug culturile si vegetatia folosita pentru hrana animalelor."Mergem la comunitatile nomade unde oamenii traiesc in corturi, daca intr-o zona a plouat recent, comunitatile se muta cu totul spre acele locurile unde pot gasi hrana pentru animale, ca ei din asta traiesc. Locuitorii din Desertul Chalbi sunt in cea mai mare parte pastori de camile, capre si vaci.", povesteste Mihaela Condac."Aici in jur de 60% din populatia adulta este analfabeta, nu stiu sa scrie sau sa citeasca. Din fericire, lucrurile s-au mai schimbat pentru copiii datorita misonarilor. De exemplu, s-a facut o scoala mobila pentru nomazi. Au inventat un sistem unde invatatorii merg pe teren sub un copac si copiii sunt invatati sa scrie in nisip pentru ca nu au caiete, pixuri si nici nu au unde sa le depoziteze. Obiectivul lor este sa ajunga pana in clasa a 3-a, doar atat, ca sa-i invete la nivelul de baza sa scrie, sa citeasca si sa socoteasca. ", marturiseste din experienta ei, Mihaela Condac.Ca in multe tari sarace, coruptia e o mare problem, pentru ca "banii nu ajung unde trebuie"."Aici daca exista o fantana in sat e un lucru extraordinar, dar pentru a construi una ai nevoie de foarte multi bani. Am fost intr-un sat unde erau doua fantani, una nu functiona foarte bine, alta era facuta intr-o zona unde nu era apa. Liderii comunitatii ne-au zis ca acolo a fost o spalare de bani, clar. Pentru construirea ei s-au dat 90.000 de euro, intr-un loc secat. ", povesteste Mihaela Condac.