Rusia, amenintare voalata la adresa occidentului: "G7 joaca periculos criticand Kremlinul, pentru ca impinge Rusia mai aproape de China"

Ministrii de Externe din G7 au criticat in aceasta luna atat China cat si Rusia , catalogand Kremlinul ca fiind malitios, iar Beijingul agresiv, dar dincolo de cuvinte au fost luate putine masuri concrete, in afara de exprimarea sprijinului pentru Taiwan si Ucraina G7, intr-un comunicat de 12.400 de cuvinte, a afirmat ca Rusia a avut o influenta destabilizatoare asupra lumii din cauza anexarii Crimeei din 2014, desfasurarii de trupe la granita Ucrainei si amestecului sau in afacerile interne ale altor tari.Kelin a spus ca critica G7 este partinitoare, conflictuala, lipsita de substanta si ca suscita sentimente anti-occidentale in randul rusilor, in timp ce atitudinea agresiva fata de Rusia si China impinge cele doua puteri impreuna."Acesta este un joc periculos. Rusia si China au un potential enorm in diferite domenii - in economie, tehnologie, capacitati militare, politica - acest potential este raspandit in intreaga lume", a declarat Kelin, in varsta de 64 de ani, pentru Reuters"."Nu suntem aliati cu China, totusi impingand Rusia si China , aceasta ne apropie de China - in acest sens suntem din ce in ce mai uniti impotriva provocarilor care sunt prezentate din Occident", a mai afirmat diplomatul rus.Rusia, cea mai mare tara din lume in functie de teritoriu, neaga ca se amesteca dincolo de granitele sale si afirma ca Occidentul este cuprins de isteria anti-rusa.China, a doua cea mai mare economie din lume, spune ca Occidentul este un agresor si ca liderii sai au o mentalitate postimperialista, care ii face sa simta ca pot actiona ca politisti globali.Liderii G7 se vor reuni la un summit la St Ives, in regiunea Cornwall din sudul Angliei, in perioada 11-13 iunie, existand asteptari ca pe agenda discutiilor sa se afle si atitudinea fata ded preseditnele rus Vladimir Putin