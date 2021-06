Cum va fi evitat haosul vacantelor. Ce masuri ia Comisia Europeana

Ce se intampla cu cei care nu detin certificat digital

Potrivit calendarului de lucru, la inceputul lunii iulie ar urma sa fie implementate certificatele digitale ale Uniunii Europene in toate statele, care vor facilita calatoriile in spatiul european, potrivit Politico.Conform unui acord incheiat in luna mai, Parlamentul European si statele-membre s-au pus de acord in ce priveste certificatul sanitar european Covid, al carui scop este acela de a facilita calatoriile in interioriul Uniunii Europene pe perioada pandemiei de coronavirus.Documentul, care se va numi "certificatul verde digital european" , ar urma sa fie lansat la 1 iulie si va atesta ca detinatorul sau a fost vaccinat impotriva Covid-19, ca are un test Covid negativ recent sau ca a trecut deja prin boala.Acordul lasa insa la latitudinea fiecarei tari daca impune sau nu masuri suplimentare, precum carantina sau test Covid, iar Comisia Europeana si-a manifestat interesul de a evita un posibil haos cauzat de politici divergente.Astfel, propunerea Comisiei Europene - o actualizare a unei recomandari facuta anul trecut, fara caracter obligatoriu pentru tarile UE - arata ca cei care calatoresc din interiorul spatiului european cu un certificat digital nu ar trebui sa fie obligati sa mai faca un test Covid sau sa stea in carantina, a precizat comisarul european pentru justitie, Didier Reynders.Pentru ceilalti calatori, care nu detin un certificat digital, Comisia solicita tarilor sa formuleze restrictiile de calatorie pe baza unei harti ilustrata prin culori, care sa clasifice zonele de la sigure (culoarea verde), la zone cu risc ridicat de transmitere a Covid-19 (culoarea rosu inchis).