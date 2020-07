Cum vorbesti cu o persoana care crede in teorii ale conspiratiei si stiri false

Fake-news-ul -foarte elaborat, sub forma unui videoclip de jumatate de ora- care sustinea ca pandemia este de fapt "Plandemia" si coronavirusul e un virus manipulat in laborator si eliberat in lume pentru a face ravagii, astfel incat un vaccin ulterior sa aduca profituri uriase papusarilor lumii, a fost intens rostogolit in mediul online si a devenit virale pe Facebook , cu 2,5 milioane de vizualizari. La scurt timp, a aparut o alta teorie a conspiratiei: planul lui Bill Gates de a controla vaccinarile, cu scopul de a urmari oamenii prin microcipuri implantate, activate de turnurile celulare 5G.Un sondaj realizat de Pew Research Center in randul adultilor din SUA a constatat ca 36% dintre ei considera ca aceste teorii ale conspiratiei sunt "probabil" sau cu "siguranta adevarate". Poate ca unii dintre acesti oameni sunt vecinii tai, prietenii tai, familia ta.Deci, cum vorbesti cu o persoana care crede o teorie a conspiratiei? Este un lucru pe care membrii uneia dintre cele mai vibrante comunitati de pe internet, r/ ChangeMyView , il dezbat zilnic. Acesta este locul de pe Reddit recunoscut pentru calm si moderatie in dezbatere. Technology Review a cerut sfaturi unora dintre cei mai activi utilizatori ai acestei platforme, precum si unor cercetatori in teoria conspiratiei.Este foarte uman si normal sa crezi in teoriile conspiratiei."Teoriile conspiratiei rezoneaza cu noi toti, intr-o oarecare masura", spune Rob Brotherton, un psiholog care a scris doua carti despre teoriile conspiratiei si fake-news-uri.mai spune el.Nimeni nu este mai presus de teoriile conspiratiei, nici macar tu.Brotherton citeaza ipoteza conform careia oamenii tind sa creada ca ceilalti sunt mult mai influentati de stiri false sau de teorii ale conspiratiei, decat de ei insisi.Dar, desi s-ar putea sa va credeti mai inteligent decat matusa dvs. de pe Facebook si, desi exista dovezi ca educatia combate credinta in teoriile conspiratiei, adevarul este ca niciunul dintre noi nu este perfect imun la ele.Nu exista o demografie predispusa la teoriile conspiratiei."Sunt oameni din toate categoriile sociale, de toate rasele, de toate sexele -oameni albi, negri, asiatici, hispanici si indigeni, femei, persoane LGBTQ + si oameni cu tot felul de cariere, proveniti din tari diferite. In ceea ce priveste inclinatiile politice, si la aceasta categorie exista exista o mare varietate, cu liberali, conservatori, socialisti, libertarieni, comunisti, fascisti si multe altele".Distantarea sociala face ca teoriile conspiratiei sa fie mai atragatoare.Joan Donovan, un expert in dezinformare la Universitatea Harvard, spune ca teoriile conspiratiei coronavirus ofera un sentiment de comunitate in fata distantarii sociale. "Imagini cu oameni bolnavi, rafturi goale, ventilatoare -toate astea au fost traume grave pentru noi", spune Donovan.Fara prieteni sau familie din jur, oamenii au gasit social media deosebit de atragatoare si au atras mangaierea din explicatiile oferite de teoriile conspiratiei.Toate contin un sambure de adevar."Exista ceva verificabil acolo undeva -unele informatii reale combinate cu speculatii periculoase", spune Donovan.De exemplu, teoria conspiratiei 5G poate fi urmarita intr-o lucrare publicata in decembrie in Science Translational Medicine despre "puncte cuantice", particule care emit lumina in infrarosu, care ar putea fi incorporate in piele pentru a monitoriza vaccinarile. Insa autorul principal al lucrarii, Kevin McHugh, a declarat pentru ca nu exista niciun sistem de urmarire au microcipuri implicate: "Nici nu stiu de unde vine asta. Toate punctele cuantice produc lumina". Un nucleu de adevar, impletit intr-o teorie a conspiratiei.Teoriile conspiratiei tind sa implice un "altul" periculos.Donovan spune ca o baza comuna a acestor teorii este rasismul.In zilele noastre, toata lumea este un influencer. Iar asta e si bine, e si rau.Miscarea antivaccinista si-a gasit forta in celebritati precum Jenny McCarthy, care siau folosit platforma pentru a coopta noi adepti.. Fara respect, compasiune si empatie, nimeni nu isi va deschide mintea sau inima catre voi. Nimeni nu va va asculta.. Acest lucru impiedica discutia sa devina jenanta la vedere si implica o compasiune autentica si interes pentru conversatie, mai degraba decat o dorinta de a nu se face de ras in public.. In acest fel economisiti timp si energie. "Puteti intreba ce anume i-ar face sa isi schimbe parerea, iar daca spun ca nu se vor razgandi niciodata, atunci ar trebui sa ii credeti pe cuvant si sa nu va deranjati", spune moderatorul r/ChangeMyView.. "Afirmati ce este adevarat, eliminati teoria conspiratiei si spuneti ce este adevarat din nou", spune Donovan.. Cu alte cuvinte, folositi intrebari pentru a-i ajuta pe ceilalti sa-si analizeze propriul argument si sa vada daca sta in picioare. Stuart Johnson, moderator la r/ChangeMyView, spune ca aceasta este de departe cea mai eficienta abordare pe care a gasit-o, deoarece ii provoaca pe oameni sa vina cu argumente si surse pentru a-si apara pozitia. "Cel mai bun mod de a schimba parerea cuiva este de a-l face sa se simta ca si cum si-au schimbat-o singuri ", spune Stuart.Cercetarile arata ca aceasta tactica poate impiedica interlocutorul sa se simta atacat.. Toti oamenii au ezitat atunci cand au fost intrebati cum se confrunta cu o persoana iubita, precum un parinte sau o sora, care crede in teoriile conspiratiei. Multi au spus ca renunta daca relatia este extrem de stransa."Trebuie sa va intrebati daca merita sa va angajati intr-o astfel de dis[uta cu ei dragi, cat de profund cred ei, Cat de daunatoare este credinta lor?". Poate fi greu, dar muscatul limbii si alegerea luptelor ajuta la sanatatea mentala.In domenii puternic politizate, cercetatorii au descoperit ca unii oameni isi rationalizeaza sistemul de credinte, chiar daca realitatea ii combate, pur si simplu pentru ca le este dificil sa recunoasca ca au gresit. Adoptarea acestei abordari nu numai ca va ajuta sa va rafinati argumentul, dar este si compatimitoare.. Un moderator r/ChangeMyView recomanda "calmarea IRL": inchiderea telefonului sau computerului si plecarea la plimbare. Altul spune: "Daca nu ma bucur de discutie si ma enervez, pur si simplu ma opresc."Fiecare lucru mic ajuta. O conversatie probabil nu va schimba gandul unei persoane, dar e in regula. "Oamenii nu vor avea schimbari seismice in convingerile lor, dintr-o data", spune alt moderator r/ChangeMyView. "Uneori poti schimba putin perspectiva cuiva, asa cum apa erodeaza o stanca. Nu ati demontat o teorie a conspiratiei, ci ati sadit samanta pentru ca cineva in viitor sa o faca"