Cumparaturile online de Black Friday din SUA au crescut cu 22%, la un nivel record de 9 miliarde de dolari. Traficul in magazine a scazut in schimb cu 52,1%

Pentru urmatoarele saptamani, esentiale pentru sezonul cumparaturilor de sarbatori, traficul din magazine ar putea scadea cu 22%-25% fata de anul trecut, potrivit unor estimari anterioare ale Sensormatic Solutions.Cumparatorii au cheltuit 9 miliarde de dolari pe internet, in a doua zi dupa Thanksgiving, cu 21,6% mai mult fata de anul trecut, potrivit Adobe, care analizeaza tranzactiile online a 80 dintre cel mai importanti 100 de retaileri online din Statele Unite.Aceasta suma face ca editia Black Friday 2020 sa fie al doilea cel mai mare eveniment online din istoria Statelor Unite, dupa editia de anul trecut a Cyber Monday, potrivit Adobe. Potrivit estimarilor, Cyber Monday va deveni in acest an cel mai mare eveniment digital din istorie, cu cheltuieli de 10,8-12,7 miliarde de dolari, care ar fi cu 15%-35% mai mari fata de 2019."Consolele, telefoanele, dispozitivele smart si televizoarele, care se cumpara de obicei de Black Friday, isi impart in acest an spatiul online cu cumparaturi neobisnuite pentru acest eveniment, cum ar fi produsele de bacanie, hainele si alcoolul, care in mod normal ar fi fost cumparate in magazine", a declarat Taylor Schreiner, director la Adobe Digital Insights.Potrivit Adobe, de Black Friday cumparatorii au cheltuit 6,3 milioane de dolari pe minut, sau 27,5 dolari de persoana, in medie. Cheltuielile pentru smartphone-uri au crescut cu 25,3% in acest an, la 3,6 miliarde de dolari, reprezentand 40% din totalul cheltuielilor online.Intre cele mai solicitate produse de Black Friday au fost Hot Wheels, seturi Lego, dispozitive AirPod, Apple Watch-uri, dispozitive Amazon Echo si televizoare Samsung