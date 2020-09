FOTO Un cuplu din Spania nu reuseste sa isi gaseasca o noua locuinta. Tinerii au un porc drept animal de companie

"Cuplu de tineri cu animal de companie cautam apartament spatios de inchiriat, in Madrid". Asa suna anuntul tinerilor, care nu vor sa il lase in urma pe "Bacon", porcul lor, potrivit StirileProTV.ro Femeia l-a primit in dar cand avea numai cateva luni, astfel ca s-a atasat de animalul care a ajuns acum la maturitate, avand trei ani. De cand a crescut, locuinta actuala nu mai este suficient de spatioasa, astfel ca au luat decizia sa se mute.Bacon se comporta ca un adevarat patruped, este plimbat in lesa si este prietenos cu celelalte animale.