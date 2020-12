Curentul electric va fi intrerupt vineri in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu. Ce zone vor fi afectate

In Capitala, nu vor avea curent electric urmatoarele zone: Strada Pancota nr. 9 bloc 12N scara B si strazile Maracineni, Prelungirea Ghencea, Alunului, Ghindari si Ghioceilor (intre orele 9:00 - 14:00), strazile Altoiului, Marin Constantin. Zetari, prelungirea Ferentari, Risipitu Samoila, Artur Gorovei si intrarea Daliei (intre orele 9:00 - 15:00) si pe strazile Fabrica de Glucoza, Ceaikovski, Barbu Vacarescu, Anina, Valea Morii, Aviatiei si Calea Floreasca (intre orele 9:00 - 17:00).De asemenea, alimentarea cu energie electrica va fi oprita in judetul Ilfov, in perimetrele Dascalu, Radiofar Stefanesti (intre orele 9:00 - 13:00), Dragomiresti Vale (strazile Micsunelelor, Sanzienelor, Castanilor, Trandafirilor, Nucilor, Visinilor, strazile adiacente, Liceu si Politia Dragomiresti Vale), Buftea, Muncii, Motoc, Bucuresti - Targoviste intre Calea Ferata si strada Motoc si strazi adiacente, Maillis, ACM, Vidra-Sintesti si Sintesti - in totalitate (intre orele 09:00 - 17:00).Potrivit sursei citate, zonele din judetul Giurgiu vizate de intreruperile de energie electrica sunt: Giurgiu, Soseaua Sloboziei, strazile Oltului si Ghizdarului (intre orele 8:00 - 16:00), Malu Spart si strada Primaverii - iesire spre Ocol (intre orele 8:30 - 16:30) si Palanca, strazile Domeasca (la intrare dinspre km 30), Luncii si SC Andalex (intre orele 9:30 - 15:30).Citeste si: Situatia critica in Capitala: mii de blocuri si case nu au apa calda si caldura. Lista publicata de Termoenergetica are 22 de pagini