Cursa pentru a-i succede cancelarului Angela Merkel se extinde in Germania. Cine se va lupta pentru a deveni cel mai puternic om din Europa

Laschet si Soeder au avut un dialog amical sambata. Amandoi am declarat ca suntem gata (sa candidam pentru nominalizare), a declarat Soeder. Cursa a fost dedicata succesului partidului in ansamblu si a ceea ce este mai bun pentru tara si, daca CDU este gata sa-l sustina, isi va depune oferta, a spus liderul bavarez. El a cerut, de asemenea, participarea factiunii parlamentare la luarea acestei decizii.Anterior, Soeder, care conduce partidul sora regional al CDU, Uniunea Crestin-Sociala (CSU) din Bavaria, si-a declarat modest ambitiile, insistand in mod regulat ca patria sa politica ramane Bavaria.Presiunea creste in CDU pentru a numi un candidat la alegerile parlamentare din 26 septembrie, la care Merkel nu se va afla in fruntea partidului sau pentru prima data in 16 ani."Daca iau in considerare sentimentul general din CDU, decizia ar trebui sa vina destul de repede", a declarat Laschet duminica pentru ziarul Bild am Sonntag.Si alte personalitati de top ale partidului au cerut o decizie rapida. "Suntem foarte interesati ca aceasta chestiune sa se rezolve rapid", a spus Ralph Brinkhaus, liderul factiunii parlamentare CDU.Membrii CDU devin din ce in ce mai nervosi pe masura ce sprijinul pentru partid in sondaje scade. Uniunea CDU-CSU se bucura in prezent de doar 26% - 28,5% din intentiile de vot pentru alegerile legislative din 26 septembrie, cu aproape zece puncte mai putin decat in februarie si o scadere abisala fata de anul trecut, cand a urcat la 40%.Prin urmare, unii par sa-l sustina pe Soeder in calitate de candidat la cancelar, care, potrivit sondajelor, a fost favoritul publicului pentru functie.Dar, in general, depinde de CDU sa prezinte un candidat. CSU, un grup regional, a reprezentat doar de doua ori intreaga tabara conservatoare la alegeri, ambele esecuri, aminteste AFP.Armin Laschet, ales abia din ianuarie pentru a conduce CDU, acumuleaza, la randul sau, esecuri. Propunerea sa recenta de izolare severa, dar scurta, pentru a reduce al treilea val de contagiune a starnit critici si chiar batjocura. Pentru oficialul ales in fruntea partidului, perceput de mult ca mostenitorul politic al Angelei Merkel, dificultatea este de a intruchipa atat continuitatea, cat si reinnoirea.Urgenta numirii unui candidat este cu atat mai mare pentru CDU cu cat social-democratii (SPD) au solutionat problema de cateva luni, nominalizandu-l pe actualul ministru al finantelor, Olaf Scholz. Verzii vor decide pe 19 aprilie.Inca nu este clar cand mai exact va fi luata decizia referitoare la nominalizarea conservatorilor. Soeder si Laschet au fost initial de acord sa decida cine va candida la alegeri pana cel tarziu in mai.