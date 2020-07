Curtea Constitutionala a Austriei: Masurile de izolare impuse de pandemia Covid-19, neconstitutionale

Partidele de opozitie au cerut guvernului sa plateasca inapoi penalitatile impuse celor care au incalcat masurile.Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra unei plangeri a unui cetatean impotriva unei ordonante a Ministerului Sanatati, care a interzis prezenta persoanelor in spatiile publice daca nu erau singure sau exclusiv cu membri ai familiilor lor.Judecatorii au constatat ca ministrul sanatatii Rudolf Anschober si-a depasit atributiile legale, in contextul in care ordonanta sa se baza pe o lege ce permitea doar interdictii pentru anumite locuri publice, dar nu ii acorda autoritatea de a emite o izolare generala.De asemenea, instanta s-a pronuntat impotriva deciziei guvernului de a deschide mai intai magazinele de bricolaj si de gradinarit, in contextul inceperii ridicarii izolarii impuse de pandemie la jumatatea lunii aprilie, in timp ce alte tipuri de magazine mari au trebuit sa ramana inchise."Curtea Constitutionala nu a gasit un motiv obiectiv pentru acest tratament inegal", a precizat instanta intr-un comunicat.Cele doua politici au fost anulate la sfarsitul lunii aprilie in timp ce numarul infectiilor a scazut.Cancelarul conservator Sebastian Kurz a respins anterior criticile impotriva masurilor impuse de COVID-19, spunand ca "despica firul in patru din punct de vedere legal"."Curtea Constitutionala confirma atitudinea neglijenta a guvernului fata de statul de drept", a precizat Partidul Social Democrat, de opozitie, intr-un comunicat, in timp ce formatiunea liberala Neos a acuzat ca "acest guvern a actionat in mod deliberat impotriva legii luni intregi".Ministrul afacerilor constitutionale Karoline Edtstadler a spus ca guvernul trebuie inca sa evalueze hotararea. Ea nu a precizat daca amenzile vor fi rambursate.