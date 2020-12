Curtea Constitutionala din Republica Moldova a suspendat actiunea legii prin care Serviciul de Informatii trece in subordinea parlamentului

Decizia Curtii Constitutionale intervine in urma sesizarii deputatului Partidului Actiune si Solidaritate ( PAS ), Sergiu Litvinenco, care a cerut sa fie suspendata "actiunea legii" pana la expunerea instantei supreme cu privire la acest subiect.Astfel, Curtea Constitutionala a pronuntat Decizia nr. 137 prin care a dispus suspendarea actiunii Legii nr. 218 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative, precizeaza Radio Chisinau."In esenta, prin legea mentionata parlamentul a exclus din competenta presedintelui Republicii Moldova posibilitatea de a coordona activitatea Serviciului de Informatii si Securitate si de a numi conducerea Serviciului si stabileste ca activitatea Serviciului este supusa controlului parlamentar", constata instanta."Solutia suspendarii este necesara pentru a evita prejudiciile si consecintele negative iminente pentru ordinea constitutionala. In cazul in care actiunea legii contestate nu va fi suspendata, aceasta ar putea fi pusa in aplicare si ar putea produce efecte, de exemplu, asupra desemnarii conducerii Serviciului de Informatii si Securitate. Curtea considera ca suspendarea legii contestate are mai multe beneficii sub aspect constitutional in raport cu solutia nesuspendarii ei", se arata in decizia emisa de Curtea Constitutionala.Prezenta decizie este definitiva, nu poate fi supusa niciunei cai de atac, intra in vigoare la data adoptarii si se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform Agora.md.Legea initiata de deputati ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) si votata de acestia impreuna cu Platforma "Pentru Moldova", din care face parte si Partidul Sor. Decizia a fost luata pe fondul protestelor opozitiei. La propunerea Comisiei juridice, proiectul a fost aprobat in a doua lectura cu 51 de voturi. Votarea acestei legi a fost contestata de opozitie si a provocat reactii negative din partea comunitatii internationale.Opozitia si expertii considera ca astfel Igor Dodon ar incerca sa mentina controlul asupra acestei institutii dupa ce a pierdut alegerile prezidentiale.Luni, deputati ai Platformei Demnitate si Adevar (Platforma DA, a lui Andrei Nastase ) au depus mai multe sesizari la Curtea Constitutionala pe marginea legilor adoptate de parlament in sedinta din 3 decembrie. Acestea se refera la activitatea Serviciul de Informatii si Securitate, Stadionul Republican si modificarea componentei Biroului permanent al legislativului.