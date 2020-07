Curtea de Justitie a Uniunii Europene anuleaza acordul UE-SUA "Privacy Shield" cu privire la transferul de date

CJUE stabileste ca datele transferate nu sunt suficient reglementate si pot face obiectul unui spionaj, fara sa fie posibil un recurs, in contextul in care legislatia americana ofera mai putina protectie decat Regulamentul General privind Protectia Datelor (RGPD) in UE, care a intrat in vigoare in mai 2018.Privacy Shield, elaborat in 2016 cu scopul de a proteja datele persoanle ale europenilor la transferul lor peste Atlantic in scopuri comerciale, inlocuieste alt acord, intitulat "Safe Harbor" - respins deja de CJUE in 2015.Acest acord si succesorul sau au fost denuntate de catre Max Schrems, un austriac care militeaza in favoarea protectiei vietii private a cetatenilor, care a vrut sa intenteze in 2018 un recurs colectiv in numele consumatorilor impotriva Facebook . El aprecia atunci ca Facebook incalca legislatia cu privire la viata privata prin transmiterea anumitor date serviciilor americane de informatii."Limitele protectiei datelor cu caracter personal care decurg din reglementarea interna a Statelor Unite (...) nu sunt incadrate astfel incat sa raspunda unor exigente substantial echivalente celor cerute, in dreptul Uniunii, prin principiul proportionalitatii", scrie intr-un comunicat CJUE."Programele de supraveghere fondate pe aceasta reglementare nu sunt limitate la strictul necesar", continua Curtea, precizand ca aceasta reglementare nu le confera persoanelor vizate nici drepturi opozabile autoritatilor americane la tribunal.Max Schrems a salutatjoi hotaraea CJUE, apreciind ca " mi se pare perfect".A DOUA HOTARARE DEFAVORABILA IN DOUA ZILECurtea a confirmat, insa, validitatea altui mecanism de transfer de date catre subcontractori cu sediul in terte tari - intitulat "clauze contractuale tip".Acest mecanism le permite intreprinderilor sa se conformeze legislatiei europene, angajandu-se in mod individual sa respecte anumite precautii cu privire la folosirea datelor utilizatorilor lor europeni.CJUE subliniaza, cu toate acestea, ca autoritatile in domeniul protectiei vietii private este necesar sa suspende sau sa interzica transferurile in afara UE, in cazul in care nu poate fi asigurata protectia datelor.Agentia irlandeza de protectia datelor - principala autoritate de reglementare a Facebook in Europa - este cea care a prezentat dosarul la Inalta Curte iraldeza, care a sesizat CJUE.Hotararea CJUE constituie o noua lovitura aplicata Bruxellesului, dupa anularea, miercuri, de catre Tribunalul Uniunii Europene a deciziei Comisiei Europene (CE) de a cere Apple sa plateasca Irlandei arierate si impozite in valoare de 13 miliarde de euro.Vicepresedinta CE insarcinata cu politica concurentei Margrethe Vestager a recunoscut joi ca cele doua hotarari pronuntate de catre justitia europeana constituie "o infrangere"."Primul lucru pe care-l facem atnci cand primim o hotarare de la tribunal este sa o citim foarte, foarte atent. Iar noi suntem pe cale de a o face. Bineinteles, este o infrangere, pentru ca este o anulare hotarata de tribunal", a declarat ea.Comisarul european insarcinat cu Justitia Didier Reynders a anuntat ca CE urmeaza sa lucreze la o imbunatatire a protectiei datelor."Studiem cu atentie hotararea si reflectam la mijloacele operationale in vederea unei consolidari a transferurilor noastre de date", a declarat el, citat intr-un comunicat.Facebook a anuntat, a randul sau, ca studiaza consecintele hotararii CJUE."La fel ca numeroase intreprinderi, noi examinam cu atentie concluziile si implicatiile hotararii Curtii de Justitie in cee ce priveste folosirea scutului de protectie a datelor si asteptam cu interes directive de reglementare in aceasta privinta", afirma intr-un comunicat o avocata a grupului, Eva Nagle.