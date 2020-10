Trump scapa de dosarul in care era acuzat de democrati ca a incalcat Constitutia prin afacerile sale

Judecatorii au refuzat sa audieze un apel facut de 215 democrati din Senat si Camera Reprezentantilor impotriva deciziei unei curti inferioare potrivit careia parlamentarii nu au prezentat argumentele legale necesare pentru acuzatiile lor, care s-au concentrat pe detinerea de catre presedinte a Trump International Hotel din Washington Parlamentarii l-au acuzat pe Trump ca incalca clauze din Constitutie care interzic presedintilor sa primeasca plati sau cadouri din partea unor guverne straine fara probarea Congresului. Reclamantul principal in acest caz este senatorul Richard Blumenthal din Connecticut.Trump mai are doua procese similare, unul intentat de un grup de sprijin si un altul de catre procurorii generali democrati din Maryland si Districtul Columbia. Cazurile respective vor fi probabil respinse daca Trump va pierde alegerile din 3 noiembrie, potrivit profesorului de drept Carl Tobias de la University of Richmond.Trump International Hotel din Washington este situat intr-o cladire istorica, aflata la citeva strazi distanta de Casa Alba . Hotelul, deschis de Trump cu putin timp inainte de a fi ales in 2016, a devenit locul preferat pentru cazare si pentru organizarea de evenimente al unor oficiali straini aflati in vizita la Washington.Spre deosebire de alti presedinti, Trump si-a pastrat dreptul de proprietate asupra afacerilor sale. Potrivit proceselor, acesta a devenit vulnerabil la mita din partea unor guverne straine.