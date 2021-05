Curtea Suprema din SUA accepta sa reexamineze dreptul la avort

Curtea Suprema, in care trei din cei noua judecatori au fost numiti de fostul presedinte Donald Trump , va examina peste cateva luni o lege in vigoare in statul Mississippi care interzice majoritatea avorturilor incepand din a 15-a saptamana de sarcina.'Alarmele suna puternic in fata acestei amenintari', a comentat imediat Nancy Northup, presedinta Center for Reproductive Rights, care a sesizat justitia impotriva legii din Mississippi. 'Curtea Suprema tocmai a acceptat sa studieze un text care, fara niciun dubiu, ii incalca aproape 50 de ani de decizii proprii', a subliniat ea.Curtea a recunoscut in 1973 un drept constitutional la avort intr-o decizie emblematica intitulata 'Roe v. Wade'. Ulterior, a precizat ca femeile pot avorta cat timp fetusul nu este 'viabil', ceea ce corespunde cu aproximativ 22 saptamani de sarcina.O parte a americanilor, mai ales din mediile religioase, raman vehement opusi intreruperilor voluntare de sarcina, iar statele conservatoare, mai ales din sud si centru, au adoptat, in timp, legi care sa restranga accesul femeilor la aceste interventii.Insa legile care contrazic direct cadrul fixat de Curtea Suprema, mai ales cele care interzic total avorturile sau le limiteaza la primele saptamani de sarcina, au fost pana acum sistematic invalidate de tribunale.Legea din Mississippi, ce dateaza din 2018, a fost blocata in prima instanta, apoi in apel, dar autorii sai au decis sa introduca recurs la Curtea Suprema.Aceasta ar fi putut refuza sa se sesizeze, asa cum procedeaza in imensa majoritate a cazurilor, ceea ce ar fi validat deciziile precedente. Insa acceptand sa examineze recursul, ea lasa sa se inteleaga ca ar putea sa le modifice.Curtea nu si-a motivat decizia, conform uzantelor, dar a semnalat ca vrea sa se cantoneze la o chestiune juridica: 'Sunt toate interdictiile de avort inainte de viabilitatea (fetusului) contrare Constitutiei?'In mandatul sau prezidential, Donald Trump a numit trei magistrati la Curtea Suprema, dintre care doi au luat locul unor judecatori protectori ai drepturilor femeilor: conservatorul Brett Kavanaugh i-a succedat in 2018 moderatului Anthony Kennedy, apoi Amy Coney Barrett, o catolica ferventa ce se opune avortului, in locul campioanei feministe Ruth Bader Ginsburg, decedata in septembrie 2020.Aceste schimbari i-au incurajat pe opozantii avorturilor, iar statele au adoptat numeroase texte restrictive in speranta ca vor furniza Curtii o ocazie de a se sesiza din nou pe acest subiect. Conform Planned Parenthood, care administreaza numeroase clinici unde se practica intreruperi de sarcina, mai mult de 500 de restrictii de avort au fost adoptate de la inceputul anului.Conform expertilor, este probabil ca inalta jurisdictie, care isi va face publica decizia in 2022, sa nu invalideze total decizia Roe v. Wade, ci sa-i diminueze sfera de aplicare, oferindu-le tot mai mult libertate statelor sa interzica intreruperile de sarcina, ceea ce risca sa creasca disparitatile pe teritoriul tarii, mai noteaza France Presse.