Cutremur cu magnitudinea 5,7 in nord-estul Taiwanului

Epicentrul seismului - care a zguduit cladirile din capitala - a fost localizat in largul coastei comitatului Yilan, la o adancime de 72,2 de kilometri, potrivit Biroului meteorologic al insulei.Sistemul de metrou din Taipei functioneaza normal, a declarat guvernatorul orasului.Taiwanul se afla la jonctiunea a doua placi tectonice din Marea Chinei de Sud si este predispus la cutremure.Peste 100 de persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur produs in sudul Taiwanului in 2016, in timp ce un seism cu magnitudinea 7,3 a ucis peste 2.000 de oameni in 1999.