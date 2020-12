Cutremur cu magnitudinea 6,3 pe Insula Luzon din Filipine

Miscarea telurica s-a produs in provincia Batangas, pe insula principala Luzon, la orele 07.43 (joi, 23.43 GMT), potrivit USGS.Adancimea mare (114 kilometri) face slaba posibilitatea sa existe victime ori pagube materiale importante, potrivit institutului american.Numerosi martori au povestit insa ca in capitala Manila cladirile s-au cutremurat si liturghiile de Craciun au fost intrerupte. "Serviciul religios a marcat o pauza, dar oamenii nu au intrat in panica", a declarat Carlo Caceres, seful politiei din Calatagan, oras apropiat de epicentrul seismului la 90 de kilometri sud de Manila."Se inregistreaza frecvent cutremure de pamant in regiune si oamenii sunt mai mult sau mai putin obisnuiti", a adaugat el.Filipinele sunt situate pe "Cercul de Foc" al Pacificului, unde coliziunea placilor tectonice provoaca cutremure de pamant frecvente si activitate vulcanica semnificativa.CITESTE SI: